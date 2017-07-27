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Bir Alman devine daha şok! Bakanlık müdahale etti

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 27 Temmuz (DHA)
27 Temmuz 2017 - 20:25Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 00:44

Alman otomobil devleri birbiri ardına emisyon skandalı nedeniyle sıkıntılı günler geçirmeye başladı. Volkswagen, Audi ve Mercedesin ardından lüks spor otomobil üreticisi Porsche'de de emisyon değerlerini düşük gösteren program tespit edildi. Porsche modellerinden birinin trafik tescili askıya alındı.

Alman Federal Taşıtlar Dairesi (KBA), Porschenin V6 dizel motorlarda yasa dışı program kullandığını saptadı. Kullanılan programın aracın test durumunda olduğunu tespit ederek hemen devreye girdiği ve normal duruma göre emisyon değerini düşük gösterdiği belirtiliyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MÜDAHALE ETTİ

Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobridt da durumdan haberdar edildi. KBAnın Porscheden Avrupa çapında V6 dizel motoru kullanılan Cayenne ve Macan model 22 bin aracını geri çağırmasını isteyeceğini duyurdu.

Federal Ulaştırma Bakanı Alexander Dobridt, Porsche Cayenne’ın 3 litrelik TDI modellerinin trafiğe tescilinin durdurulduğunu açıkladı.

Porsche de, Audi gibi Volkswagen grubu bünyesinde bulunuyor. 2015 yılında Volkwagenin (VW) dizel motorlarda emisyon değerlerini düşük göstermek için özel bir program kullandığı ortaya çıkmış, skandaldan dünya çapında 11 milyon otomobilin etkilendiği açıklanmıştı.

Dizel skandalının Volkswagen grubuna zararının şu ana kadar 20 milyar Euroyu bulduğu belirtiliyor.

 

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Etiketler: Porsche , Emisyon , Mercedes
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