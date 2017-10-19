Bina inşaatı maliyet endeksi arttı

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8 artış kaydetti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin BİME sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, üçüncü çeyrekte BİME, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise yüzde 17,1 artış gösterdi.

BİME'de 2017 yılı üçüncü çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2, malzeme endeksi ise yüzde 5,6 arttı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi yüzde 12,9 ve malzeme endeksi yüzde 25,1 yükseldi.



