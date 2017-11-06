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BİM'den 'ucuz et' satışı ile ilgili açıklama

Hürriyet Haber
06.11.2017 - 14:17 | Son Güncelleme:

Türkiye genelinde ucuz et satışı yapan iki market zincirinden biri olan BİM'den konu ile ilgili bir açıklama geldi. BİM'den yapılan açıklamada, satışı yapılan etlerden kâr elde edilmediği vurgulandı.

Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün basında çıkan haberlerde ve Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Kurum ile Şirketimiz arasında ucuz et satışı konusunda sözleşme imzalandığı belirtilmiştir.

Et ve Süt Kurumu ile 01.11.2017 tarihinde yapılan sözleşme gereğince, Kurum'dan tedarik edilen karkas etler tedarikçi firmalarımız tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilerek beşyüz gramlık MAP ambalajlarda hazırlanmış ve bugün itibariyle yurt genelindeki tüm mağazalarımızda satışına başlanmıştır.

Sözleşmeye konu olan ürünlerin satışından herhangi bir kar elde edilmemekte olup, sözleşme sonuçlarının Şirket operasyonları, faaliyeti ve karlılığında önemli bir değişiklik oluşturması beklenmemektedir."

Et fiyatlarının düşürülmesi amacı ile bakanlık bir süre önce yeni bir adım attım. Bu çerçevede, BİM'in yanı sıra 7 bin şubesi bulunan A101 ile anlaşmaya varıldı. Anılan iki market zincirinde kıymanın kilosu 29, kuşbaşı etin kilosu ise 31 liradan satılıyor.

Son dakika... Ucuz et ile ilgili önemli açıklamaSon dakika... Ucuz et ile ilgili önemli açıklama

 

 

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