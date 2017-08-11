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Beyaz et sektöründe büyük 'rekabet' soruşturması

Hurriyet.com.tr
11 Ağustos 2017 - 17:13Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 17:41

REKABET Kurumu, beyaz et sektörüne ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın açıldığını duyurdu. Kurum sitesinde yer alan açıklamada, 'rekabeti ihlal ettikleri gerekçesi ile soruşturma altına alınan şirketlerin listesi yayınlandı.

Rekabet Kurumu sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada 19 firmanı yanı sıra Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği'nin de soruşturulduğu bildirildi.

Kurum açıklamasında şöyle denildi: "Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.07.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

*Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği,

*Ak Piliç Tic. Ltd. Şti.,

*As Piliç Gıda İnşaat Taşımacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.,

*Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.,

*Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.,

*Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.,

*Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.,

*CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

*Civkur Gıda San. Tic. ve Paz. A.Ş.,

*Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş.,

*Erpiliç Ent. Tav. Ürt. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.,

*Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş.,

*Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.,

*Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.,

*Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.,

*Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.,

*Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,

*Şenpiliç Gıda San. A.Ş.,

*Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.,

*Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 17-23/369-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklamaktadır."

20 tavuk üreticisi incelemeye alındı20 tavuk üreticisi incelemeye alındı

Etiketler: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği , Yemsel Tavukçuluk , Şahin Tavukçuluk
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