Beşiktaş’ın inşaat şirketi için iflas davası

Hisseleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olan Beşiktaş İnşaat Ve Ticaret AŞ, iflas talepli bir dava ile

karşı karşıya. Anılan davayı açan taraf İz İnşaat Madencilik San Tic AŞ.

BORCUN BİR KISMINA İTİRAZ

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu dava, İz İnşaat’ın alacak iddiasına dayanıyor. Dosyadan edinilen bilgilere göre alacaklı taraf önce icra takibine geçti. BJK Beşiktaş İnşaat avukatları borcun 71 bin 032 liralık kısmına itiraz etti.

İLK DURUŞMA MARTTA

Bu kez İz İnşaat avukatları, borcun itiraz edilmeyen kısmı için iflas istemi ile dava açtı. Dosyaya göre, İz İnşaat AŞ’nin alacak tutarı 2 milyon 145 bin 699 TL seviyesinde.

14 YIL ÖNCE KURULDU

Davanın ilk duruşması ise 1 Mart tarihinde yapılacak. Kasım 2004 yılında kurulan 50 bin TL sermayeli BJK Beşiktaş İnşaat AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı konumunda Fikret Orman bulunuyor.