Beşiktaş - Bursaspor maçına düzeltme

Ben maçta hakeme doğru düzgün maç yönetmedi veya Beşiktaş hakem hatasından dolayı yenildi demedim. Bursaspor' un galibiyetine asla gölge düşürmek istemedim. Eğer ki, öyle anlaşılmış ise tüm Bursaspor camiasından burada özür dilerim.

Yazıda benim hakemden bahsetmemin sebebi, Ozan İpek'in karşılaşmanın hemen başında maç 0-0 devam ederken 2. sarı karttan atılmamasıydı.. O kart çıkmış olsa bu maç nasıl olurdu bilemem..

Yoksa Tello'nun kullandığı serbest vuruş %100 kural hatası ve İbrahim Toraman' a verilen penaltının uzaktan, yakından penaltı ile alakası yoktu. Bursaspor gerçekten galibiyeti hak etti ve çok önemli üç puan almayı başarabildi.. Cemal Erbaş yazıyor

En çok ben istedim, Bursaspor'lu taraftarların maça gelmelerini. Fakat ne hikmettir bilinmez, kulüpler anlaşmışken İl Güvenlik Kurulu bu maça da malesef deplasman taraftarlarını almadılar.. Bu husumet nerde ve ne zaman bitecek.

Umarım en kısa zaman da çözülür ve iki taraf seyirciside nerede olursa olsun tuttukları takımı destekleyebilirler.

Aklıma takılan bir başka konu ise, Turkcell Süper Lig'de deplasman takımı seyircilerinin, maçlara alınmadığı bir örnek var mıdır? Duymadım, bilmiyorum. Madem İnönü Stadı'nda Bursaspor'lu taraftarları almıyorsunuz, o zaman Ankaragücü maçlarına gelen yüzlerce Bursaspor atkılı taraftarları neden içeri alıyorsunuz. Bu işde bir yanlışık yok mu? Bu durumu İstanbul Emniyeti bilmiyor mu?