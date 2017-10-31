Beş kıtadan 700 iş insanı yarın İstanbul’da

Bu yıl ikincisi düzenlenen “İhracat Haftası” kapsamında, 5 kıtadan yaklaşık 700 yabancı firma ve kurum temsilcisi Türk firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Kolombiya’dan Hindistan’a, Kanada’dan Güney Afrika’ya 66 farklı ülkeden Tekstil ve Hammaddeleri, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Yaş Meyve-Sebze, Makine ve Aksamları, Çelik, Deri ve Deri Mamulleri, Elektrik-Elektronik, Zeytin ve Zeytinyağı, Otomotiv Sanayi, Mobilya, Kağıt, Orman Ürünleri ve daha birçok sektörden yabancı firma temsilcileri üç gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi’nde olacak.

Açılışı Başbakan Binali Yıldırım yapacak

İhracat Haftasının Açılışını Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yapacak. Etkinlik kapsamında Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ ile Maliye, Sanayi, Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanları da ihracatçılara farklı oturumlarda ihracatçılara hitap edecek.

Etkinliğin birinci gününde; ‘İhracat Meydanı’ oturumunda Ali Kırca’nın moderatörlüğünde ihracata ilişkin birçok konu masaya yatırılacak. ‘İhracatçılar Soruyor’ başlığı altında düzenlenecek panellerde ise Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üst düzey bürokratları kendi alanlarına giren konularla ilgili ihracatçıların sorularını yanıtlayacak.

İhracat Haftası etkinliklerinde ayrıca, TİM’in İhracat Pusulası programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Üç farklı günde Rota sırasıyla Fas, Endonezya ve Singapur’a dönecek. Etkinlikte ayrıca, Balkanlar, Avrasya, Latin Amerika, Kuzey Afrika-Orta Doğu, Uzakdoğu ve Sahra Altı Afrika olmak toplam 6 tane bölgesel yatırım ve ticaret paneli gerçekleştirilecek.