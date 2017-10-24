Belediyelere imar teftişi

İSTANBUL’da imar kirliliğinden yakınarak, “Biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin istişare toplantısında iktidar-muhalefet ayırmaksızın belediyelerin imar uygulamalarına dönük büyük bir teftiş operasyonu başlatacaklarını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda önceki gün Erdoğan’ın başkanlığında bazı bakanlar, parti yöneticileri, milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantı 3.5 saat sürdü. Toplantıda ilçe belediye başkanları, sorunlu bazı konularda çözüm beklentilerini aktardılar. Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgi vermesi planlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise sürenin uzaması nedeniyle sunum yapamadı.

AYRIM YAPILMAYACAK

Erdoğan, imar uygulamalarıyla ilgili tüm belediyelere İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş göndereceğini söyledi. Teftişte iktidar-muhalefet ayrımı yapmayacaklarını belirten Erdoğan, “Kesinlikle yasalara uymayan, kayırma gibi bir durum varsa gereken yapılacak. Bunlara müsaade etmeyiz. Belediyelere aktarılan payların kullanımı vesaire, hepsine bakılacak” dedi.

KAPISINA GİDELİM

2019’daki yerel seçime işaret eden Erdoğan, “İşimiz çok zor arkadaşlar. Bireysel çekişmeleri bir tarafa bırakın, ne yapacaksak birlikte yapacağız” mesajı verdi. Erdoğan, “Herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmalı. Sadece hizmet odaklı değil, birebir vatandaşın kapısına gidelim. Bireysel taleplere de odaklanalım. Vatandaşın gönlüne dokunacak şekilde çalışacağız” dedi. Bazı milletvekilleri, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili tartışmayı değerlendirdi. Sürecin uzamasından rahatsızlıklarını ifade eden milletvekilleri, “Madem istifa yönünde partinin bir kararı var, bunu bir an önce hayata geçirmeleri lazım” görüşünü dile getirdiler. Erdoğan, “Ben gerekeni söyledim. İstifalarını uygun bulduk. Bu saatten sonra ne gerekiyorsa o yapılacak” dedi.

MASAK’A 250 DENETİM ELEMANI

KARAPARA ve terörün finansmanı ile mücadele eden Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 250 kişilik denetim elemanı takviyesi geliyor. Torba tasarıya eklenen yeni bir maddeyle MASAK’A 250 denetim elemanı alımı için kadro verildi. Denetim elemanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yetişmiş personel içinden alınacak. Alınacak elemanlar için sınav yapılacak. Her yıl bir kademe ilerlemesi üç yılda bir de derecesi yükseltilecek.