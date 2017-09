Bedelli askerlik...

Şiddetli tartışmalar hatta fırtınalar kopartıyor...

Peki neden "bedelli askerlik"?

Ekonomideki açık kapatılacakmış...

İsteyen de var istemeyen de...

Kimisi vatan diyor kimisi kariyer...

Çok hassas ve duygusal bir konu...

**

Bedelli futbolculuk...

Tuttuğu takımın formasını giyebilmek için canını verecek sürüyle adam bulursun!

Hem de bedelli!

"Taraftar oynasa daha yürekten oynardı"...

Al buyur kardeşim saha senin...

Bedelini öde, oyna!

T.F.F. ...

Kulüpler...

Herkesin hoşuna gider...

İmam cemaat ilişkisi...

Bkz * Bedelli askerlik...

Hani futbol artık endüstriyelleşmiş ya...

Parasız olmuyor!

Can vermek lazım!

Düşünsene Kankan Ahmet, F.Bahçe'de bedelli futbolculuk yapıyor...

Ahmet'in akraba çevresi genişse "bizim Ahmet'in maçı var" diyerek LigTv alanı da çok olur...

Oh mis...

Yayıncı kuruluşu yüreğinin yağları erir...

N'olcak oynanan futbolun ne önemi var?

Önemli olan cukka sağlam olsun...

Ara sıra Ahmet sahaya çıkar...

Fakat maç başına para alan futbolcuların tersine, Ahmet oynarsa verir!

Bırakın versin...

Yoksa Ahmet şımarır!

Gider 50 bin Euro'ya plaka alır, ya da plakasındaki "O"'yu kendiyle özdeşleşsin diye "Ö" yapar...

Sonra hepimize “Ö” gelir!

**

Ahmet'in hakkıdır parasını verdiyse oynar...

Yeri gelecek alkış tutucağız. Yeri gelecek tepki için küfür edeceğiz...

Ahmet kusura bakmayacak...

Futbolculuğun bedelini ödüyor!

Her şeyin bir bedeli var...

Futbolculuğunda, futbolunda...

Öyle değil mi?

Şampiyonluğun bile bir bedeli yok mu?

Açın gazeteleri veya internet sayfalarını herkes her istediğini söylüyor, şike de deniyor, maç sattı da?

Taraftara Milyar Dolar bedelle izletilen şu ligin 3 kuruşluk saygı değeri var mı?

Yok!

Kusura bakmayın...

Madem askerden can(!) verirken, üstüne ekonomiye de can(!) vermesi bekleniyor...

İzlerken yerin dibine girdiğimiz, şikeden tutun, satılmışlığa her türlü iftiranın rahatlıkla atılabildiği futbolumuz da bir bedel ödesin!

En azından kankalarımızı izlerken goygoy yapar eğleniriz...