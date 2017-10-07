Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Başvuru süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Başvuru süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Hürriyet Haber
07.10.2017 - 11:47 | Son Güncelleme:

6.’sı düzenlenecek ‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ için geri sayım başladı. Bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen projenin ödül töreni, Türkiye Tasarım Haftası ile eş zamanlı olarak 8 Kasım 2017 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye’de tasarımla markalaşmanın yolunu açmayı hedefleyen “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” TURQUALITY® Programı dâhilinde T.C Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (ETMK) işbirliği ile düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, 8 Kasım’da sahiplerini bulacak.

“Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” jürisinde Suzuki Otomobil Eski Genel Müdürü ve Shizuoka University’den Prof. Moriyoshi Hattori, Senior-touch Ltd. ve design4all’ın CEO’su, Technion Israel Institute of Technology’den Prof. Ron A. Nobarro, Kenya Tasarım Derneği ve Afrika tasarımcıları Network kurucularından Dr. Lilac Osanjo gibi tasarım dünyasına dünya çapında yön veren tasarımcıların yer alıyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 12 EKİM 2017

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ne tasarımcısı, marka sahibi ya da üreticisi Türk olan ürünler için başvuru yapılabiliyor. Başvurunun www.designturkey.org.tr üzerinden yapıldığı projeye bu yıla kadar 1500’ün üzerinde sektörel ürün başvurusu gerçekleşti. Design Turkey’de ödül alan tasarımların aynı başarıyı uluslararası tasarım ödül organizasyonlarında da gösterdiği geçmiş yıllarda kanıtlanmıştır. Uluslararası organizasyonlarda çeşitli ödüllere değer bulunan Design Turkey ödüllü tasarımların, üretici firmaların marka bilinirliğine ve imajına dolayısıyla ticari başarısına olumlu katkı yaptığı bilinmektedir. 2017 başvuruları 12 Ekim 2017 Perşembe gününe dek devam edecek.

Etiketler: Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri , design turkey , türkiye tasarım haftası
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri