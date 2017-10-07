Başvuru süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Türkiye’de tasarımla markalaşmanın yolunu açmayı hedefleyen “Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” TURQUALITY® Programı dâhilinde T.C Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (ETMK) işbirliği ile düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, 8 Kasım’da sahiplerini bulacak.

“Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” jürisinde Suzuki Otomobil Eski Genel Müdürü ve Shizuoka University’den Prof. Moriyoshi Hattori, Senior-touch Ltd. ve design4all’ın CEO’su, Technion Israel Institute of Technology’den Prof. Ron A. Nobarro, Kenya Tasarım Derneği ve Afrika tasarımcıları Network kurucularından Dr. Lilac Osanjo gibi tasarım dünyasına dünya çapında yön veren tasarımcıların yer alıyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 12 EKİM 2017

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ne tasarımcısı, marka sahibi ya da üreticisi Türk olan ürünler için başvuru yapılabiliyor. Başvurunun www.designturkey.org.tr üzerinden yapıldığı projeye bu yıla kadar 1500’ün üzerinde sektörel ürün başvurusu gerçekleşti. Design Turkey’de ödül alan tasarımların aynı başarıyı uluslararası tasarım ödül organizasyonlarında da gösterdiği geçmiş yıllarda kanıtlanmıştır. Uluslararası organizasyonlarda çeşitli ödüllere değer bulunan Design Turkey ödüllü tasarımların, üretici firmaların marka bilinirliğine ve imajına dolayısıyla ticari başarısına olumlu katkı yaptığı bilinmektedir. 2017 başvuruları 12 Ekim 2017 Perşembe gününe dek devam edecek.