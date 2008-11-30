Başkan, dur orası BJK soyunma odası

Gittiği yerde en fazla 1.5 sene kalması işte bu yüzden.

Medyayı, taraftarı, yönetimi karşına almayacaksın. Hep yanına alacaksın.

Bunları karşına alırsan bitirirler seni.

Kredin de daha çok değil, Aziz Yıldırım gibi değil mesela…

Emrah Öner yazıyor

Eğer takım 4-4-2 oynarsa, 4-4-2 oynatacaksın, 3-5-2-1-3-2-1-2 değil.

Eğer Holosko var ise, Holosko oynayacak.

Eğer Gökhan zararlı ise, oynamayacak.

Çünkü bunları yapmadın mı, bunlar yazarlar, çizerler, bağırırlar,bitirirler seni.

Ama illa ki bir şey yaratacaklar. Fatih Hoca da böyle.

Damarlarına basıldı mı dur ulan ben de şunların damarlarına basayım diyorlar.

Yusuf’u sağbek yap, Hamit’i sağbek yap, Ali Güneş’i forvet’e koy, Emre FB’de sakat, Milli Takım’da var...

Teyyo (aslında Telyo)-Holosko-Bobo’u yedek tut. Sonra sonra 3’ünü birden ayni anda oyuna sok.

Poker oyna, oradan kolluya geç, arada 21 yap.

Belki de Aziz Başkan soyunma odalarını karıştırdı, kadro böyle oldu.

Maça gelelim. Aslında ilk yarı maç iyiydi. Sahayı çıkartırsan Premier Lig ayarı bir maçtı. En azından Division 1.

Fakat Beşiktaş %80 gol atamazdı tek Nobre ile.

Ekrem çok iyi, Delgado iyi, Serdar iyi ama o kadar. Ama zor gol atarsın.

Çünkü FB’de 5 kişi takım savunmasını yaptılar mı iyi yapıyorlar. Gökhan-Carlos-Edu-Lugano-Selçuk..

100 tane ilk yarı oyna, Beşiktaş 80 yarı gol atamaz.

Nobre’nin golü bonus. Olursa iyi olur, olmazsa bekleyin 2.yarı bitireceğim durumu.

Halbuki bitirsene ilk yarı Fenerbahçe’yi.

Bu arada aslında Fenerbahçe’de gol atamazdı ama şunu hesaba katmadı Mustafa Hoca.

Duran top ve Gökhan Zan eğrisi.

Fenerbahçe tarihinde 13478 gol duran toptan atmış, Beşiktaş 2893829 gol duran toptan yemiştir sanırım.

Demek ki sen duran toptan en az 1 gol yiyeceksin, bari goller atacak gibi dur.

Selçuk aynısını GS’a atmış. Önlemini alsana.

2 adet gol 100’er metrelik. Gökhan Zan-Guiza, Kazım’ın Ekrem’e bakması.

Cisse’nin ilk sarı kartı fazla. İkincisi doğru.

Goller ofsayt. Guiza’nın bence penaltısı yok. Direkten dönen topu var Beşiktaş. Ama çarpma var, karambol çok az. Top çok yumuşadı.

İkinci yarı tarihi fark olabilirdi.Aslında 3-4’lük tarihi maç gibi. O maçta ilk yarı maçın skoru, en az FB 3-1 BJK.

Ama olmuyor...Beşiktaş’ın o eski yılların psikolojik üstünlüğü bence FB’nin fark yapmasını engelliyor.

Beşiktaş gerçekten ben zaman TV’yi açsam 5 atardı FB’ye. Açmazdım 3-1 biterdi. Onları bir türlü çıkartamadılar.

Gerçi Galatasaray 7 kişiyken bile 1-0 yenebilmişti FB. Demek ki bir disiplinsizlik var.

2.yarı felaket. Pas hataları. Halı saha modu on.

10 kişi kalmış bir takımı ezememek, farklı yenememek.

Yanlış değişiklikler...

Yahu şunu biri bana izah etsin.

David’i çıkartıp, niye Ali Bilgin’i alırsın.

Çocukta İspanyolca yok, esmer değil, Brezilyalı değil, saçlar uzun...

Orda Emre var top tutabilen, araya pas atabilen, gol atabilen. Alsana onu.

Ali Bilgin de pek gülmüyor, ondan kan çekiyor herhalde...