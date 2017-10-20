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Basın Ekspres’te yaşam başladı

Hürriyet Haber
20.10.2017 - 21:40 | Son Güncelleme:

İSTANBUL İstanbul Basın Ekspres’teki Fortis İstanbul projesinde yaşam başladı.

Atatürk Havalimanı’nın yanı başında, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindeki lokasyonuyla dikkat çeken Fortis İstanbul’da rezidans tapulu daireler, home ofis olarak da kullanılabiliyor. Yiğit İDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, İstanbul’da gerçekleştirdikleri ilk projede karşılaştıkları ilgiden son derece mutlu olduklarını söyledi. Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:“Biz Yiğit İDK Group olarak İstanbul’daki ilk projemizi tamamlamış ve çok kısa dönemde yüzde 95’lik satış rakamına ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Etiketler: Basın Ekspres , gazetehaberleri
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