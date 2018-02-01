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Bankacılık sektöründe istihdam 3 bin 195 kişi azaldı

İSTANBUL (AA)
01.02.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısının, Aralık 2017'de bir önceki yıl sonuna kıyasla 3 bin 195 kişi azalarak 193 bin 504'e gerilediğini bildirdi.

TBB'nin Aralık 2017 dönemine ilişkin mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan "Türkiye'de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve Personel Bilgileri" raporu yayımlandı.

Rapora göre bankacılık sisteminde geçen yıl sonu itibarıyla faaliyet gösteren banka sayısı 52 olurken, bu bankaların 34'ü mevduat bankası, 13'ü kalkınma ve yatırım bankası ve 5'i katılım bankası konumunda bulunuyor.

Bank of China Turkey AŞ, 2 Mayıs 2016 tarihinde faaliyet izni alırken, 1 Aralık 2017 tarihinde faaliyetlerine başladı.

Geçen yıl sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 193 bin 504 kişi oldu. İstihdam, 2016 yıl
sonuna göre 3 bin 195 kişi (yüzde 1,6), Eylül 2017'ye kıyasla bin 560 kişi
azaldı.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek çalışan oranı ise yüzde 49 olarak kayıtlara geçti. Aralık 2017 dönemi itibarıyla, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 79'u yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 7'si ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu. Bu oran orta öğretim için yüzde 14 oldu.

Şube sayısı 10 bin 550'ye geriledi

Rapora göre Aralık 2017 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10 bin 550'ye geriledi. Şube sayısı, 2016 yıl sonuna göre 231 adet, bir önceki döneme göre 108 adet azaldı.

Geçen yıl sonu itibarıyla mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 309 oldu.  Sektörde geçen yıl sonu itibarıyla 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 239, şube sayısı ise 13 olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre Avrupa Birliği'nde 2016 yılı itibarıyla 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 575, şube sayısı 44 olurken, gelişmekte olan ülkelerde ise söz konusu rakamlar sırasıyla 379 ve 12 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği , Avrupa Birliği , Şube sayısı
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