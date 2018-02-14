Bakkal amca ‘cep’e girdi

BİR yanda yaptıkları indirimlerle dikkat çeken süpermarketler, diğer yanda her ihtiyaca koşan mahallelerin kahraman bakkalları. Bir evin ihtiyacını karşılamak için öne çıkan seçenek süpermarketler. Bakkallar da girişimcilerin geliştirdikleri dijital yardımla güçleniyor. İzzet Tavaşi, Cem Danon ve Güçlü Talu tarafından kurulan ‘Bakkaldan’, bakkallar ile tüketicileri akıllı telefon uygulamasında buluşturan bir pazaryeri. Başka bir deyişle bakkalların raflarındaki ürünlerin siparişi akıllı telefon uygulamasıyla verilebiliyor ve ortalama 20 dakikada kapıya kadar geliyor.

Bakkaldan uygulamasıyla kullanıcıların oldukları bölgeye hizmet veren üye bakkalların görüntülendiğini belirten İzzet Tavaşi, “Seçilen ürünler sepete ekleniyor. Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabiliyor. Sipariş ise ortalama 20 dakika içinde tanıdığınız semt bakkalınızdan kapınıza geliyor” dedi. Benzer sipariş uygulamalarından en büyük farklarının tek dikeye odaklanmak olduğu anlatan Tavaşi, şunları söyledi: “Depolama ve teslimat, Bakkaldan üye bakkalları tarafından yapılıyor. Üye bakkallarda bulunan her ürün, esnafın kendi belirlediği fiyatlarda tüketiciye ulaşıyor. Bunun dışında müşterilerimize hangi ürünün kendine servis yapan bakkalda mevcut ve en uygun olduğunu tek tuş ile görebildikleri bir arama algoritmamız var. Kullanıcılarımız, canlı destek sekmesiyle operatörlerimizden 7/24 destek alabiliyor.”

320’DEN FAZLA BAKKALDA

Şu anda Bakkaldan’ın, İstanbul’da 320’nin üzerinde nokta hizmet verdiğini belirten Tavaşi, 10 bine yakın kullanıcılarının olduğunu söyledi. Tavaşi, “Hızla büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerimiz, haftalık ortalama yüzde 17 büyüyor. Sistemimizde 300 farklı markaya ait 9 bin ürün yer alıyor” diye konuştu. Bakkaldan’ın gelir modeline de değinen Tavaşi, “Verilen siparişlerden hizmet bedeli alınması üzerine bir gelir modeli planlıyoruz. Şu anda hizmet bedeliyle sağlanan modelini hayata geçirmedik. Önümüzdeki 3 ay içinde başlamayı planlıyoruz. Buna ek olarak markalarla yapılacak iş birlikleri ve reklam anlaşmalarını da gelir modelimiz içine dahil edeceğiz” diye konuştu.

İSTANBUL DIŞINA AÇILMAK İSTİYORLAR

ÖNCE İstanbul’a yayılmak istediklerini belirten İzzet Tavaşi, “İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişimcilik programı Workup çatısı altında ilerliyoruz. Workup, bizlere girişimimizi geliştirme konusunda A’dan Z‘ye her alanda büyük destekler veriyor. Workup programının lider mentoru Ömer Erkmen, İş Bankası ve Hackquarters ekipleri programda bulunduğumuz her gün Bakkaldan için önemli adımlar atmamız konusunda yönlendiriyor” dedi.

HAFTANIN YATIRIMI

FIT Solutions adıyla 1999 yılında kurulan ve faaliyetlerine marka adını değiştirerek devam eden e-dönüşüm şirketi ‘Foriba’, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) liderliğiyle 5 milyon dolar yatırım aldı. Foriba’nın aldığı 5 milyon dolar yatırımın 3 milyon doları IFC’ye, 1.5 milyon doları Revo Capital’e, 500 bin doları da Endeavor Catalyst’e ait. Foriba, aldığı B serisi yatırım ile birlikte bugüne kadar toplam 9 milyon dolar yatırım almış oldu. Küçük ve büyük pek çok şirkete e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi çözümler sunan Foriba, Türkiye’de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarında hizmet veriyor. Şirket, 2016 yılında Logo Yazılım ile birlikte kurduğu Tedarikçi Finansmanı Platformu ‘FİGO’nun ilk ürünü olan ‘Figopara’ ile büyümeye devam ediyor. Foriba, aldığı yatırımdan sonra fintech ürünlerine daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor. Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, aldığımız yatırımla birlikte ciro ve müşteri sayısında en az yüzde 60 büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

ULUDAĞ’DA GLOBAL STARTUP’LAR YARIŞACAK

CAPITAL ve Ekonomist dergileri tarafından 23-24 Mart’ta düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl ilk defa Global Startup yarışması yapılacak. Galata Business Angels ve Endeavor Türkiye’nin işbirliği, Google’un katkılarıyla düzenlenen yarışmada, belirlenen kriterlere göre ilk 10’a giren startup’lar, Uludağ’da jüri önüne çıkacak. Jüri üyeleri arasında Ahmet Faralyalı, Ali Sabancı, Hasan Aslanoba, İhsan Elgin, Nevzat Aydın, Mehmet Kutman, Ömer Erkmen, Paul Doany, Rina Onur, Saruhan Tan, Uğur Şeker, Varol Civil ve Yılmaz Yıldız’ın da aralarında bulunduğu GBA yatırımcıları, Endeavor Türkiye üyeleri ve iş dünyasının başarılı liderleri yer alacak. Startuplar, 10 bin dolarlık ödülünü kazanma ve melek yatırımcılardan yatırım alma şansına sahip olacak. Yarışmaya başvurular 19 Şubat tarihine kadar uludagekonomizirvesi.org adresinden yapılabilecek.