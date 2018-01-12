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Baba Cezayir'e, oğlu Japonya'ya...

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

DEİK’te Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı bir kez daha Cezayir İş Konseyi Başkanı seçildi. DEİK Japonya İş Konseyi Başkanlığı'na ise oğlu Şerif Tosyalı geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in yeni konsey başkanları ve 6 koordinatör başkanının seçildiği “İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu” gerçekleştirildi. Konsey seçimlerinde Tosyalı Ailesi, baba-oğul çifte zafere imza attı.

Kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Cezayir İş Konseyi'nde güven tazelerken, DEİK Japonya İş Konseyi Başkanlığı'na iseFuat Tosyalı’nın oğlu işadamı Şerif Tosyalı seçildi.

ÜÇ FARLI KITADA TESİSLERİ VAR
Geçmişi 1952 yılına dayanan Tosyalı Holding, Bugün 3 farklı kıtada, sayıları 20’yi aşan tesisle, sadece ülkemizin değil dünyanın da global demir çelik güçleri arasında... Tosyalı Holding’in Cezayir’deki yatırımı Tosyalı Algerie, Türkiye’den bugüne kadar yapılmış en büyük yurt dışı yatırımlar listesinde başı çekiyor.

Holdingin iştiraklerinden ve amiral gemisi, Tosçelik, ISO 500 sıralamasında, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında ilk 20 arasında. Tosçelik aynı zamanda“Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında da listenin zirvesinde...Türkiye’de, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde,çelik ürünlerde Japonya’nın öncü şirketlerinden Toyo Kohan ile işbirliğinde temelleri atılan Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş ise Japonların Toyoto’dan sonra Türkiye’deki en büyük yatırımı olmaya devam ediyor.

 

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