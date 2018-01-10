Ayna ayna söyle bana!

SON dönemlerin teknoloji miladı yapay zekâ oldu. Geliştirilen algoritmalar sayesinde kullanıcıların yerine karar verme mekanizmasına sahip olan yapay zekâ teknolojisine sahip olan ürünler dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan Consumer Electronics Show’a (CES) damgasını vurdu. Bosch Türkiye’nin davetlisi olarak katıldığımız fuarda, yapay zekâ teknolojisine sahip ürünlerin artık her alan görülmesi dikkat çeken noktaların başında geldi. Özellikle evlere kadar giren yapay zekâ teknolojili ürünler, kullanıcıların günlük hayatlarını oldukça kolaylaştıracak büyük faydalar sunuyor. Aynalardan elektrik süpürgelerine, güvenlik kameralarında televizyonlara kadar birçok eşya artık yapay zekâ teknolojisi kullanılmaya başlandı. CES 2018’de dikkat çeken bu ürünleri inceledik ve deneyimledik. İşte her eve girecek yapay zekâ teknolojili ürünler...

EVİN ŞEMASINI ÇIKARIYOR

Bosch’un ‘Roxxter’ adındaki yapay zekâ teknolojili bir elektrik süpürgesi, sensörlerle evin şemasını çıkararak temizlik işlemlerini yapıyor. Kullanıcıların istemediği odalara girmeyen model, Amazon’un sesli asistanı Alexa ile kontrol ediliyor. Kullanıcı, “oturma odasını süpür” dediği an Roxxter çalışıyor.

HASTALIĞI SÖYLEYEN AYNA

Yapay zekânın kullanıldığı ürünlerden biri aynalar oldu. HiMirror Mini adındaki üründe yer alan kamera ve sensörler, aynaya bakan kişinin yüz analizini yapıyor. Bir hastalık varsa ayna kullanıcıları uyarıyor. Ayrıca model, Amazon’un sesli asistanı Alexa ile kontrol ediliyor. Kullanıcı, komutları HiMirror Mini’den görüntülebiliyor. Durumu sorulduğunda ayna üzerinden yanıtı alınabiliyor.

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİĞE DESTEK

Lenovo, gözlük ve cep ünitesinden oluşan ‘C220 Akıllı Gözlük’ü tanıttı. Yapay zekâ ile gerçek nesneleri tanıyan 60 gram hafiflikteki cihaz, Android işletim sistemi ile çalışıyor.

BEBEĞİN SAĞLIĞINI ANLIYOR

Bebekler için geliştirilen kameralarda yapay zekâ kullanımı çok önemli. Cocoon Cam Clarity bebeğin tüm hareketlerini analiz eden yeni nesil kamera. Kamera, sağlık durumuyla ilgili tüm bilgileri ebeveynlerle paylaşıyor. Örneğin; bebeklerin nefes almasının hızlanması durumunda, Cocoon Cam Clarity analiz ediyor ve ebeveynleri uyarıyor.

KUŞ BİLE UÇURTMUYOR

‘AR4X’ adındaki güvenlik kamerası yapay zeka kullanıyor. Görüntü tanıma teknolojisine sahip olan model, tüm nesneleri birbirinden ayırt edebiliyor. AR4X, insanlar, araçlar, evcil hayvanlar gibi pek çok nesneyi birbirinden ayırabiliyor. Bu sayede evin güvenlik alarmı gereksiz yere çalmıyor.

UYKUNUZA GÖRE AYDINLATMA

Aydınlatma sistemleri her geçen gün geliştiriliyor. Bunlardan biri de Vobot Halo Light. Alarmlı bir abajur olan model, sesli asistan Alexa ile sunuluyor. Kullanıcıların uyuma ve uyanma saatlerini analiz eden Vobot Halo Light, en uygun aydınlatma zamanını ayarlıyor.

CES’TE DİKKAT ÇEKEN 10 İCAT

1- LG, geçen yıl olduğu gibi geliştirdiği robotlarla dikkat çekti. Rehberlik hizmeti için geliştirilen robot modeli, kullanıcılara gitmek istedikleri noktaya kadar eşlik ediyor.

2- Dünyanın ilk otonom mobil marketini geliştiren RoboMart, marketlerin kullanıcıların ayağına kadar gitmesini sağlıyor.

3- Makemon adındaki robotlar, kullanıcılara arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle gerçek dünya sanal düşmanlarla savaşmasını sağlıyor.

4- LG, nano cell adındaki teknolojiyi televizyonlarında kullanmaya başladı. Daha gerçekçi görüntülerin sunulmasını sağlayan bu televizyon modellerinde, 60 derece açıya kadar en doğal renkler gösteriliyor.

5- Fuarın en çok dikkat çeken ürünlerinden biri oyuncakları toplayan robot oldu. Aynı zamanda çocuklara bir oyun arkadaşı da olabilen robot mentörlük de yapabiliyor.

6- Türk girişimciler CES 2018’deki yerini aldı. Monument adındaki yerli girişim, dijital ortamdaki fotoğraf ve videoların kişisel bir depolama alanında tutulmasını sağlıyor.

7- Kablosuz teknolojiler, saç kurutma makinelerine yer almaya başladı. Volo adındaki yeni nesil saç kurutma makinesi, üzerindeki batarya sayesinde kablosuz bir kullanım imkanı sunuyor.

8- Satranç için akıllı oyun tahtası yapan Square Off, fiziksel ortamda online oyun sağlıyor. Kullanıcılar tahtalarını internete bağlayarak, karşının hamlelerini tahtasında görebiliyor.

9- Hushme, adındaki icat, bir ağız maskesi. Kullanıcıların konuşmala-rını duyurmayan ürün, özellikle telefon görüşmelerinde oldukça iddialı.

10- Wolfee’nin dokunmatik bir alanı var. Böylece kullanıcı, bilgisayardan televizyona tüm cihazlarını kontrol edebiliyor.