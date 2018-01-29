Aylardır aranıyordu, çay bahçesinde yakalandı

Hakkında ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan 910 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Bulut İnşaat’ın sahibi

Temel Bulut, için Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Temmuz 2016 tarihinde duruşmalardan kaçtıkları gerekçesiyle Mine Turgut ve Temel Bulut hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Mine Turgut yaklaşık 1,5 yıl önce tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan Bulut İnşaatın sahibi Temel Bulut, 26 Ocak 2018’de bir çay bahçesinde polis tarafından yakalandı. Bakırköy Adliyesi’ndeki ağır ceza mahkemelerin bir çoğunda davaları bulunan Bulut İnşaat sahiplerinin Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de 130 mağdurun şikayetçi olduğu bir dosyası var. Çay bahçesinde yakalanan Temel Bulut, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesinin mevcudiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve müşteki sayısını göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

‘İNSANLAR TEMEL BULUT’U GÖRÜNCE GALEYANA GELECEK’

Tutuklamaya karşı savunması sorulan Temel Bulut, “Savunma yapmak istiyorum. 900 mağdur var, 300’ü bana dava açtı” diyerek savunma yapmak istediğini söylese de avukatları müdahale ederek ayrıntılı savunma yapılabilmesi için mahkemeden süre talep etti. Bulut’un avukatı ayrıca gelecek celse müvekkilinin duruşmaya getirilmeyerek savunmasının SEGBİS yöntemiyle alınmasını istedi. Gerekçesini ise şöyle açıkladı; “İnsanlar burada Temel Bulut’u görünce galeyana gelecek ve yargılama yapmak mümkün değil. Bu dosyanın birçok mağduru var. Ödemelerle ilgili de ayrıntılı savunma yapacağız. Bu nedenle mahkemeden bize savunma için süre verilmesini talep ediyoruz” dedi.

METRİS’E GÖNDERİLDİ

Talebi yerinde gören mahkeme de, Bulut’un gelecek celse duruşmaya getirilmeyerek cezaevinden SEGBİS yöntemiyle savunmasının alınması yönünde karar verdi. Tutuklama kararının ardından Temel Bulut, Metris Cezaevine gönderildi.







Bulut İnşaat’ın projelerinden ev alan kişilerden 130’u Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık hazırladığı iddianamede Temel Bulut, oğulları Özkan Oral Bulut ve Volkan Vural Bulut, gelini Ecem Bulut, yeğeni Alper Fatih Bulut ile Mine Turgut’un “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan yargılanmaları için dava açmıştı. Aynı konu ile ilgili Bakırköy Adliyesi’nin ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde birçok dosya bulunmakta. Mağdur avukatlarının duruşmalardaki beyanlarına göre ise ailelerle birlikte 8 bine yakın mağdur bulunuyor.

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