Ayder’e Davos modeli

İki gün sürecek arama konferansı kamu, özel sektör, meslek odaları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yöre halkının katılımıyla yapılacak. Konferans, Ayder gibi yaylalar için hazırlanması planlanan Yayla projesinin de altyapısını oluşturacak. Ayder’deki çalışmalarda gelinen noktayı Hürriyet’e anlatan Turan, arazide haritalama çalışması yaptıklarını, binaların ölçüm ve aidiyet bilgilerinin tamamlandığını söyledi. İsviçre’nin Davos başta olmak üzere ünlü dağ kentlerine teknik inceleme gezisi düzenlendiğini, mimarisinden ulaşımına, turizm potansiyeline kadar her yönüyle incelendiğini belirten Turan, “Ayder Türkiye’nin Davos’u olabilir mi” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Bu soruya yanıt, arama konferansında çıkacak. Bizim amacımız birlikte ve ortak akılla Ayder’in yapısına uygun yenileme ve koruma projesi oluşturmak. Bu yapılırken Ayder’in geleneksel dokusu bozulmayacak, vatandaşlar mağdur edilmeyecek. Bütün ön yargı ve tutumlardan uzak durarak bu projenin bölgenin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek nitelikte, insan ve doğa ilişkisinin ön planda tutulduğu, kendi kendini koruyan ve geliştiren bir proje olmasını arzuluyoruz.”