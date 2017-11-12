Avrupa’ya yerli ‘hafta sonu’ atağı!

YERLİ ilaç üreticisi Pharmactive, ereksiyon sorunları ile akciğer hipertansiyonunda kullanılan ve tüm dünyada ‘hafta sonu hapı’ olarak ünlenen ilacın 10 yıllık patent süresinin bitmesiyle birlikte kendi ilacını devreye soktu. Eşdeğer ilacı kendi Ar-Ge’si ve tesislerinde üreten Pharmactive,patent koruma süresi biten ‘tadalafil’ için merkezi onayın yanı sıra tüm AB ülkelerinden de ayrı ayrı onay aldı. Şirketin Yurtdışı Pazarlar ve Stratejik Planlama Genel İnci Ayyıldız, “İlaçla ilgili laboratuvar çalışmamız 4 yıl önce başladı. İlk sevkiyatlarımızı önden yaptık, Malta’ya yolladık. Bugünden itibaren de raflardayız. Bir anda 10 ülkede satışta olacak. Ülkemiz için güzel bir başlangıç. Önümüzdeki yıl 3 ürün için daha başvuracağız” dedi.

28 ÜLKEDE BAŞVURU

Ayyıldız şu ana kadar 28 ülkede 350 ruhsat başvurusu yaptıklarını söyledi. 2019 yılı sonuna kadar Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve BDT bölgesinde 50 ülkede Pharmactive ürünlerinin satışına başlamayı hedeflediklerini belirten Ayyıldız, “İhracat pazarları arasında ABD ve Uzak Doğu ülkelerini de katmayı hedefliyoruz” dedi. Pharmactive firmasının sahibi SAYA Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak halen iç pazarda yerli sermayeli jenerik üreticileri içerisinde ilk 10’da yer aldıklarını belirtti. 5 yıl içinde ise ilk 5 arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Sancak, “Bugüne kadar pazara sunduğumuz ürünlerin hepsi kendi Ar-Ge’miz geliştirdi. 2018 ciro hedefimiz 350 milyon lira” dedi.

G. KORELİLERLE ORTAKLIK YAPTI

YAKLAŞIK 1.5 trilyon dolarlık dünya ilaç piyasasına biyoteknolojik ürünlerin payı giderek artıyor. Öngörülere göre, 2020 yılında ilaç piyasasında biyoteknolojinin yeri yüzde 25’e ulaşacak. Pharmactive Güney Kore biyoteknoloji firmasıyla ortaklık yaparak yeni döneme hazırlanıyor. Haluk Sancak, “Türkiye’deki üretim ayağını birlikte kuracağız. Avrupa’da, Türkiye dahil 35 ülkede tek satış yetkilisi biz olacağız. 5 ürünle ilgili bir proje başladık. İlk aşamada analog insülin üreteceğiz” dedi.

50 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

ARALIK 2010’da kurulan Pharmactive, üretim tesisinin temelini Şubat 2011’de atan Pharmactive, 200 milyon doların üzerinde bir yatırımla, yıllık 330 milyon kutu üretim kapasiteli bir fabrika açtı. 108 bin metrekare alana kurulu üretim tesisi, 42 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Tesis ikinci etap bittiğinde 80 bin metrekare kapalı alana çıkarak 550 milyon kutunun üzerinde üretim kapasitesiyle Avrupa’nın sayılı ilaç üretim tesislerinden biri olacak. Firma 50 ülkeye ilaç ihraç ediyor.