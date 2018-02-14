Avrupalı turistlerin gözdesi yine Türkiye

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinin yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, Avrupalı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini, şimdiden yaz dönemi için yapılan rezervasyonlarda yoğun artış gözlemlediklerini vurguladı.

Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye'nin giderek güçlenen bir turizm potansiyeli olduğunu belirterek "Bu şekilde devam ettiği takdirde 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları elde etmek gayet mümkün. Hatta 4 milyon Alman turiste ulaşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

ALMANYA’DAN REZERVASYONLARDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fritz Joussen, Hannover'deki genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, “Almanya'dan Türkiye'ye yaz sezonu için yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre şimdiden yüzde 50 artış olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu.

Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında yüksek artış kaydeden şirket, mayıs-ekim döneminde sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artırma kararı aldığını bildirdi.

TUI Almanya Turizm Müdürü Stefan Baumert de “Almanlar, gezmek ve başka ülkeleri tanımak istiyorlar. Bu yaz döneminde de bunu göreceğiz. 2018 yaz dönemi rezervasyonları daha şimdiden çok iyi gidiyor." dedi.

Almanya’da Thomas Cook bünyesinde faaliyet gösteren Öger Tours da bu yılın yaz sezonu için Türkiye rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.

Öger Tours Türkiye Ürün Müdürü Altan Tarakçı, "Yaz sezonu rezervasyonları şu anda, 2015 yılındaki en iyi seviyelerinde. Bu nedenle rezervasyonlarda geçen yıla göre iki basamaklı bir artış yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı turist kaybını kapatmaya başladığını dile getirerek “Almanya'nın hedefi, Rus pazarından birinciliği geri almak.” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’DEN REZERVASYONLARDA YÜZDE 69 ARTIŞ

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliğinin aralık sonunda yayımladığı “2018’de Seyahat Trendleri” adlı raporunda, Türkiye'nin yeniden tatilcilerin gözde tercihi olduğu, yaz dönemi için rezervasyonlarda geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiği belirtildi.

Raporda, “Seyahat şirketi TUI, 2018'de Türkiye için paket turlarının satışlarında yüksek bir artış kaydetti. Jet2holidays şirketi de bu zamana kadarki en büyük kış dönemi kampanyasını 2018-2019 dönemi için başlattı. Manchester’dan yapılacak uçuşlarda 730 bin koltuk bu satış için ayrıldı.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin 2018 için öne çıkan ilk 12 destinasyon arasında yer aldığı belirtilen raporda, “Türkiye zorlu yılların ardından güzel tesisleriyle yeniden yükseliyor.” ifadesi kullanıldı.

Dünyanın önde gelen tur operatörlerinden Thomas Cook şirketi de geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'de tatil yapmak isteyen müşterilerinin sayısında artış yaşandığını belirtti.

İngiliz şirketi Thomas Cook'un Yönetim Kurulu Başkanı Peter Fankhauser, yaptığı açıklamada, bu yaz tüm pazarlar arasında Türkiye'nin, "üstünlüğü göze çarpan destinasyon" olduğunu söyledi. 1841'de kurulan ve paket tur kavramının öncüsü olarak bilinen şirketin yöneticisi Fankhauser, müşteriler arasında popüler destinasyonların başında İspanya'nın geldiğini belirterek Türkiye ile Yunanistan'ın da ikinciliği paylaştığını bildirdi.

AVUSTURYA’DAN REZERVASYONLARDA YÜZDE 200 ARTIŞ

Bu yaz tatilini Türkiye'de yapmak isteyen Avusturyalı turistlerin sayısı da yüzde 200 artış gösteriyor.

Ülkenin en büyük seyahat acentesi TUİ’nin Sözcüsü Kathrin Limpel, 2018'de Avusturyalıların yaz tatili için tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada Yunanistan'ın, ikinci? sırada İspanya'nın, üçüncü sırada ise Türkiye’nin yer aldığını söyledi.

Türkiye’ye ilginin geçen yıla göre iki katın üstünde arttığına dikkati çeken Limpel, geçen yıl iki ülke arasında yaşanan gerginliklerin turizm sektörüne olumsuz yansıdığını belirterek “Özellikle Türkiye ile ilgili hep olumsuz haberler yapıldı. Bu nedenle ciddi bir düşüş yaşandı ancak bu yıl tekrar normale dönüyor.” diye konuştu.

Limpel, Avusturya’da geçen yılın aynı dönemine göre turizm sektöründe yüzde 25 artış yaşandığını kaydederek yaz tatili için Avusturyalıların kişi başına yaklaşık 900 avro harcadıklarını, halihazırda tatilcilerin yüzde 20’sinin ön rezervasyon yaptığını belirtti.

Ülkede her yıl ocak ayında düzenlenen turizm fuarı öncesi vatandaşların yaz tatiline yönelik eğilimlerini paylaşan TUİ firması, Avusturyalıların yüzde 45 ile en çok Yunanistan’ı tercih ettiği, Türkiye’ye rezervasyonların yüzde 200 artış gösterdiği bilgisini paylaştı.

HOLLANDA'DA DA TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR

Hollanda’nın en büyük seyahat şirketleri arasında yer alan D-Reizen’in verilerine göre, bu yıl şirketin Türkiye için yaptığı rezervasyonlar yüzde 38 arttı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017'de ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27,84 oranında artarak 32 milyon 410 bin 34 seviyesine yükseldi. 2017'de Rusya pazarında yaşanan geri dönüşle birlikte Rusya tekrar en büyük pazarımız konumuna yükseldi.” ifadelerini kullandı.

Ulusoy, "2018 yılında da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında çift haneli büyüme beklediğimizi ifade edebilirim." dedi.