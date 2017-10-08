Avrasya’dan kaçak geçişe 10 kat ceza

Arslan, “Bakiye yetersizliğinden, OGS cihazının arızalı olmasından veya HGS etiketinin uygun yere yapışmamasından kaynaklı sıkıntılar olabiliyor” dedi. Arslan, kaçak geçişten veya yetersiz bakiye ile geçişlerde 15 günde ödemelerin cezaya tabii olmadığını ancak bu süreyi geçenlere 10 kata kadar ceza uygulandığını vurguladı. Arslan, “OGS’si arızalı bir kişi, mahkemeye gitmiş. Mahkemede kişiye has, ‘Buna süre ve yer verin ki bu gitsin ödesin’ şeklinde karar vermiş. Verilen karar ‘10 kat ceza kesemezsiniz’ değildir, emsal olacak karar da değil” dedi.