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Avrasya’dan kaçak geçişe 10 kat ceza

Hürriyet Haber
08.10.2017 - 21:43 | Son Güncelleme:

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Avrasya Tüneli geçişinde ceza alınamıyor” algısının bazı sürücülerin bile bile kaçak geçişine neden olduğunu belirterek “Sistem biraz ağır işleyebiliyor ama bu kesinlikle gerçekleştiriliyor” dedi.

Arslan, “Bakiye yetersizliğinden, OGS cihazının arızalı olmasından veya HGS etiketinin uygun yere yapışmamasından kaynaklı sıkıntılar olabiliyor” dedi. Arslan, kaçak geçişten veya yetersiz bakiye ile geçişlerde 15 günde ödemelerin cezaya tabii olmadığını ancak bu süreyi geçenlere 10 kata kadar ceza uygulandığını vurguladı.  Arslan, “OGS’si arızalı bir kişi, mahkemeye gitmiş. Mahkemede kişiye has, ‘Buna süre ve yer verin ki bu gitsin ödesin’ şeklinde karar vermiş. Verilen karar ‘10 kat ceza kesemezsiniz’ değildir, emsal olacak karar da değil” dedi.

 

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Ahmet Arslan , gazetehaberleri
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