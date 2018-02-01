Avrasya Tüneli’ne yüzde 26.5 zam

Dün geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için yüzde 26.5 oranında artarak 16.60 TL’den 21 TL’ye çıktı. Zam oranı minibüsler için de aynı şekilde gerçekleşti. 24.90 TL olan minibüs geçiş ücreti 31.50 TL’ye yükseltildi.

1.2 MİLYAR DOLAR

1 milyar 250 milyon dolarlık projenin işletme süresi 24 yıl 5 ay. Tünel, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) tarafından işletiliyor. Avrasya Tüneli’ne yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilmişti. Geçen yıl bu sayı 10 milyon altında kaldı. Bu 10 milyonluk farkı devlet ödeyecek. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulanan Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu devletten 123 milyon lira alacaklarını söylemişti.