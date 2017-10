Bakandan sürücülere Avrasya Tüneli'yle ilgili kritik uyarı...

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, Avrasya Tüneli'nde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) kullanıldığını ancak zaman zaman kaçak geçişlerin olduğunu ifade ederek "Bakiye yetersizliğinden, araçtaki OGS cihazının arızalı olmasından veya HGS etiketinin uygun yere yapışmamasından ya da yıpranmasından kaynaklı bazı sıkıntılar olabiliyor." diye konuştu.

HGS etiketinin doğru yere yapışması, yıpranmamış olması ve OGS cihazının çalışıyor olmasının önemine dikkati çeken Arslan, kaçak geçişten veya yetersiz bakiye ile geçişlerde 15 gün içinde yapılan ödemelerin cezaya tabii olmadığını ancak bu süreyi geçen durumlarda 10 kata kadar ceza uygulandığını anlattı.

Ceza uygulamasının caydırıcı olması amacıyla yapıldığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"OGS cihazı arızalı olan bir kişi, mahkemeye gitmiş. Mahkemede kişiye has, 'OGS cihazı arızalıydı, dolayısıyla buna süre ve yer verin ki bu gitsin ödesin' şeklinde karar vermiş. Zaten süre var, her yerden ödeyebiliyor. Bu kişiye has verilmiş karardır, verilen karar '10 kat ceza kesemezsiniz' değil, 'OGS cihazı arızalı, buna yer gösterilsin ve ödemesini oraya yapsın' şeklindedir. Hukukçularla da görüştük, başkalarına emsal olacak bir karar değil. Vatandaşlarımız boşuna gidip hem kendileri avukat, dosyası masrafı vermesinler hem de günün sonunda bizim masrafları da yüklenmek zorunda kalmasınlar. Çünkü bu örneklerle çok karşılaşıyoruz. Yanlış algıyla bize karşı mahkeme açılıyor, kamulaştırmalarda da bunu yaşıyoruz, günün sonunda dava sonuçlandığında da bizim masrafları da ödemek zorunda kalıyorlar. İnsanlar mağdur olsun istemiyoruz."

"SÜRÜCÜLERİN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Arslan, "ceza alınamıyor" algısının bazı sürücülerin bile bile kaçak geçişine neden olduğuna işaret ederek "Sistem biraz ağır işleyebiliyor ama bu kesinlikle gerçekleştiriliyor. Sürücülerimizin ve yolcularımızın bu kadar konforlu bir tüneli hatta köprüleri, otoyolları kullandıktan sonra böyle bir cezai müeyyideyle karşılaşıp mağdur olmalarını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrasya Tüneli araç geçiş garantisiyle ilgili eleştirilere değinen Arslan, "Avrasya Tüneli'nden günlük ortalama 45 bin araç geçiyor. Fizibilitelerinde üç yıl sonra garanti rakamına erişileceği öngörülüyorken, bizim daha birinci yılda 45 bine gelmemiz, üç yıl dolmadan garanti rakamını yakalayıp, üstüne çıkacağımızı gösteriyor. Üstüne çıktığımızda masrafları da düşünürseniz alınan ücretin yüzde 30'u kamuya aktarılacak." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların yaşam konforunu artıran bu projeleri hayata geçirirken, projenin elde ettiği gelirle kendisini döndürmesini amaçladıklarını anlatan Arslan, etrafında oluşturduğu katma değerle ülkenin kalkınmasını sağlamasını istediklerini kaydetti. Arslan, söz konusu ihlallerin yapılmamasını isteyerek "Bu projeler en az bizim kadar onların da projeleri." dedi.

"YIPRANAN HGS ETİKETLERİ, PTT'DEN ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLİYOR"

Araç geçişlerinde okuma olmadığı durumlarda, sürücülere etiketin kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin SMS gönderildiğini anlatan Arslan, bu durumdaki etiketlerin PTT şubelerinden ücretsiz yenilendiğini söyledi.



Arslan, ayrıca HGS etiketlerinin, OGS'de olduğu gibi kredi kartı hesaplarıyla ilişkilendirilebildiğini ifade ederek bakiyenin yetersiz olması durumunda geçiş ücretinin bu şekilde tahsil edilebileceğini bildirdi.







