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Aston Martin'den hibrid açıklaması

Hürriyet Haber
02.09.2017 - 09:34 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 09:34

James Bond filmlerinin efsaneleri arasında gösterilen hız canavarı Aston Martin'ler de son dönemin modasına uyuyor!

James Bond'un bir sonraki 007 filminde kullanacağı otomobil, bir hibrid olabilir. Bond'un araçlarını sağlayan Aston Martin, 2020'nin ortalarına kadar tüm otomobil serisinin hibrid olacağını söyledi. Otomobil üreticisi ayrıca, 2030 yılına kadar araç satışlarının en az çeyreğinin elektrikli araçlardan oluşmasını bekliyor.

Aslında Aston Martin sadece genel akıma katılıyor değil. Otomobil üreticisi, 2015 yılından beri hibrid ve elektrikli araba konseptleri geliştiriyor ve ticari sürümleri üzerinde çalışıyordu. Firmanın 2019 yılında sunacağı ilk elektrikli aracı ise, üretimine başlanacak olan tamamen elektrikli aracı RapidE olacak. Ancak bu aracın 225.000 dolarlık fiyatı ile tüketici dostu bir araç olduğunu söylemek kolay değil.

Aston Martin, elektrikli sürüş sistemlerini ortağı Daimler'den almak yerine kendi sistemlerini üretecek. Bu teknolojinin firma içerisinde geliştirilecek olması da, firmanın gelecek için elektrikli araçlara ne kadar önem verdiğini gösteriyor...

Etiketler: James Bond , aston martin , 007 filmi
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