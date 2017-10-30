Tarihi an!.. Asrın projesi böyle açıldı

"Demir İpek Yolu" hattı için Bakü'de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan, Özbekistan başbakanları ile çok sayıda bakan katıldı. Törende ilk olarak Aliyev, daha sonra ise Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili konuştu.

ERDOĞAN: İSTİKBALİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ

Törende yaptığı konuşmada projenin önemine vurgu yapan ve "İstikbalimiz için önemli bir adım atıyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Bugün içinde bulunduğumuz dönemden dolayı istikbalimiz için önemli adımlar atıyoruz.Bu proje ile Asya, Avrupa Ve Afrikayı birbirine bağlıyoruz, Kararlılığımızın ve vizyonumuzun ortak kararı olan bu proje çok önemli. Bu proje zahmetle yapıldığı için çık kıymetlidir. Bizler dünyanın kalbi olan son derece stratejik bir coğrafya da yaşıyoruz. Proje ülkelerimizin gelişimine katkı sağlayacak. Proje nakliyeciler açısından en avantajlı imkanları sunacak. Bu proje ile bağlantılı olarak bugüne kadar bir çok hizmeti halka sunduk. Marmaray hızlı tren hatlarının inşası İstanbul'a inşa ettiğimiz ve üzerinde raylı sistem geçişi olan 3. köprü bunlardan bazılarıdır. Bakü Tiflis Kars demiryolu projesinin etkinlik ve cazibesini daha da artırdık.

Böyle bir hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktır. Proje, siyasi olarak barış, güvenlik, istikrar ve sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine katkı sağlayacaktır.Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP bunların örnekleridir.

1 milyon yolcu 6.5 ton yük taşıyacak. Projenin önemi tarihi İpek Yolu üzerinde nakliyatçılarımız için avantaj sunacak. Çin'den gelen yük orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa ülkelerine ulaşacaktır. 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır Çin üzerinden.

İLK TREN YOLA ÇIKTI

Konuşmaların ardından ilk tren Erdoğan, Aliyev ve Kvirikaşvili ile Kazakistan, Özbekistan başbakanlarının birlikte butona basmasıyla birlikte ilk tren yola çıktı.