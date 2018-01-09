Asistan yarışı!

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı Tüketici Elektroniği Şovu (Consumer Electronics Show - CES) tüm hızıyla sürüyor. Bosch Türkiye’nin daveti ile katıldığımız CES 2018’de, daha fuarın kapıları açılmadan son teknolojiler düzenlenen toplantılarla tanıtıldı. Gelecek dönemlerin teknoloji trendlerini görmek açısından önemli bir fırsat sunulan CES’in bu yılki öne çıkan konusu sesli asistanlar oldu. Daha önce akıllı telefonlar ve akıllı hoparlör sistemleriyle sunulan sesli asistanlar, artık buzdolaplarından otomobillere kadar geniş bir alana yayıldı. Bu da kullanıcıların artık daha az tuşa basması ve ekrana dokunması anlamına geliyor. Yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi birçok farklı altyapıyla geliştirilen sesli asistanlar, artık hayatımızın her noktasında karşımıza çıkacak.

Sony tarafından üretilen “The Aibo” robot köpek fuarda ilgi odağı oldu. Vücudu 22 farklı açı ile hareket eden robot köpek, Oled panel gözleri ile de birçok duyusunu belli edebiliyor.

Sesli asistanlar konusunda en popüler seçeneklerin arasında Apple’ın geliştirdiği Siri var. Her ne kadar Siri bu konuda popülarite kazanmış olsa da Apple’ın bu alanda artık çok sıkı rakipleri var. Google’ın ‘Assistant’ı, Amazon’un Alexa’sı, Samsung’un Bixby’si ilk akla gelenler arasında. CES 2018 ile bu seçeneklere yenileri de eklenmiş durumda. Özellikle Bosch’un otomobillerde kullanılmak üzere geliştirdiği sesli asistan Casey’nin önümüzdeki dönemlerde dikkat çekmesi bekleniyor.

Gece hayatı ile ünlü ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES’e bu yıl robot dansçılar da damga vurdu. The Sapphire Gentlemen’s Club da düzenlenen bir etkinlikte robot dansçılar sahne aldı.

GOOGLE MEYDAN OKUDU

ÖZELLİKLE son yıllarda Las Vegas’a çok iddialı bir şekilde katılmayan Google, bu yıl deyim yerindeyse şov yaptı. CES alanında kendine ait büyük bir stant açan Google, sesli asistan modeli Google Asisstant’ı ön plana çıkardı. Şirket, şehrin tüm açıkhava reklam alanlarına “Hey Google” yazarak ilan verdi. Hatta metronun üzerine de Hey Google yazılması CES’te en çok konuşulanlar arasına girdi. Google’ın sesli asistanlar alanında ses çıkaran işler yapmasının sebebi, en büyük rakibi Amazon’a meydan okuması. Pazara Alexa ile ilk giren şirketlerden Amazon’un pazar payı bu alanda yüzde 70’e yakın.

ÇİN’İN GOOGLE’I DA BOŞ DURMADI

ARAMA motoru pazarında önemli bir yerde olan ve Çin’in Google’ı olarak ifade edilen Baidu, sesli asistanla çalışan üç ürün birden tanıttı. Bunların başında hem akıllı bir hoparlör hem de bir lamba olarak kullanılabilen ‘Sengled’ modeli var. Baidu’nun geliştirdiği diğer bir model ise ‘Little Fish’. Ekranla entegre bir akıllı hoparlör sistemi olan ürün, kullanıcılara ekranıyla da yardımcı oluyor. Şirketin tanıttığı diğer bir ürün de akıllı projektör ‘Aladdin’. Aydınlatma amaçlı da kullanılan Aladdin’in projektörü 16 milyon renk özelliğiyle öne çıkıyor. Baidu’nun sesli asistanın adı ‘DuerOS’. Bu asistan şirketin kendi geliştirdiği yapay zekâ ile çalışıyor.

BUZDOLABINI KONUŞTURUYOR

Sesli asistanların uğradığı ilgi çeken ürünlerin arasında buzdolapları da yer aldı. Family Hub ile akıllı buzdolabı modelini önceki yıllarda satışa sunan Samsung, bu modeline bir sesli asistanı Bixby’i ekledi. Kullanıcıların sesli komutlarını yerine getiren yeni Family Hub, yemek tarifinden günün öne çıkan haberlerine kadar birçok sorunun cevabını verebiliyor. Samsung’un sesli asistanı Bixby’i kullandığı diğer bir ürün ise 2018 model yeni seri televizyon modelleri oldu. Bu modellerde yer alan SmartThings altyapısıyla kullanıcılar, diğer akıllı ev ürünlerini televizyonlarından kontrol edebilecek.

TELEVİZYONUN İÇİNE YERLEŞTİRDİ

Sesli asistanların diğer bir kullanım alanı televizyonlar oldu. LG’nin geliştirdiği yeni nesil OLED 4K televizyon modellerinde, şirketin yapay zekâ altyapılı bir platform kullanılıyor. Bu platformu Google’ın sesli asistanı ‘Google Assistant’ ile birleştiren şirket, verdilen komutların televizyonlar tarafından dinlenmesini sağlıyor. Kumanda üzerinde bulunan mikrofon tuşuyla aktif hale gelen sesli asistan, yetenekleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, televizyon izlerken sesli asistan sayesinde pizza siparişi verebiliyor veya taksi çağırabiliyor. Akıllı ev sistemleri de LG’nin yeni nesil televizyonlarından kontrol edilebiliyor. Örneğin; evin ışıkları kapatılabiliyor veya kombinin derecesi arttırılabiliyor. Yapay zekâ altyapısına sahip olan ‘LG AI’ serisindeki modeller Ultra HD ve Super Ultra HD olarak iki farklı çözünürlükle sunuluyor. Modellerin ekran boyutları 55 ile 75 inç arasında değişiyor. Bu modellerde yer alan Alpha 9 adındaki işlemci yüzde 35 performans artışıyla öne çıkıyor.

OTOMOBİLLERE ‘CASEY’ GELDİ

Sürücüler, navigasyon sistemini kullanırken, havalandırmayı ayarlarken ya da telefona cevap verirken sık sık dikkatleri dağılıyor. Bu tür dikkatsizlikler de trafik kazalarının başlıca nedenlerini oluşturuyor. Bu sorunu çözmek için yola çıkan Alman teknoloji devi Bosch, geliştirdiği sesli asistan ile kullanıcıların otomobillerde tüm kontrolleri sesli olarak gerçekleştirmesini sağlıyor. “Casey” adına tepki veren asistan ile araç içindeki hemen hemen tüm kontroller sesli olarak yönetilebiliyor. İnternete bağlı olmadığında bile kullanım özelliğiyle dikkat çeken Casey’nin kişiselleştirme özellikleri de öne çıkıyor. Kullanıcılar Casey ismi yerine toplamda 44 kadın ve 9 erkek sesi arasında seçim yaparak, her isme farklı görevler atayabiliyor. Bosch’un geliştirdiği sesli asistan 30 farklı dili anlıyor. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dirk Hoheisel, “Otomobillerin sürücüleri tıpkı başka bir insanın anladığı gibi anlayacak bir sesli asistan geliştirdik” şeklinde konuştu.

CES 2018’E DAMGA VURAN 5 İCAT

1- ANAHTARSIZ KİLİT

Akıllı ürünler geliştiren Tapplock, parmak iziyle çalışan asma kilit modelini tanıttı. Kullanıcılar anahtarsız bir kullanım sunan Tapplock, su geçirmeyen özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ürün bu yaz 100 dolarlık satış fiyatıyla raflarda olacak.

2- SAHİBİNİ TAKİP EDEN BAVUL

Çinli teknoloji şirketi ForwardX’in geliştirdiği ‘CX-1’, üzerinde bulundurduğu sensör, kamera ve elektrikli motorla kullanıcıları takip ediyor. Yapay zekâ teknolojisiyle donatılan ürün sahibini kalabalık ortamlarda bile ayırt edebiliyor.

3- ORTASI DELİK KULAKLIK

Sony tanıt-tığı yeni kulaklık modeli ‘Xperia Ear’ ile dikkat çekti. Tüm kulaklık modeli tasarımlarından farklı olarak ortası delik olan Xperia Ear, dışarıdan gelen seslerin de dengeli bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

4- STANDART BİSİKLETİ ELEKTRİKLİ YAPIYOR

The Electron Wheel, adındaki şirket, geliştirdiği bir jant göbeğiyle, standart bir bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürüyor. Kurulumu 30 saniye sürüyor ve saatte 32 km hıza kadar çıkabiliyor.

5- PROFESYONEL SANAL GERÇEKLİK

‘Vive’ adındaki sanal gerçeklik (virtual reality) başlıkla önemli bir başarıya imza atan HTC, bu modelin Vive Pro seçeneğini tüketicilerin kullanımına sundu.