Armutlu'da kentsel dönüşümde yetki kargaşası

Bakan Özhaseki, geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında, “Armutlu’da kamuya ait arazilerin miktarı yüzde 100. Vatandaşın üzerinde 1 metre

arsa yok. Tamamı kaçak. Ama hiç acayip yükseltiler falan vermeyerek, her vatandaşın evinin büyüklüğü kadar ev vererek bir plan yaptım orada. Biz çıkalım da ‘arkadaş senin tapun yok’ mu diyelim? Yık hadi 7 bin 500 konutu da göreyim. Doğru olur mu bir de yıksak? Doğru olmaz. Orada oturan insanların da hepsi neredeyse dar gelirli. Devletin de bir görevi var, dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak; evi var, yok; arsası var, yok bakmayacağız. Oturuyor olması hak sahipliği için yeterli” demişti.

AĞZIMIZ AÇIK KALIYOR

Bakanın bu sözleri mahalle halkında sevinç yarattı. Büyük Armutlu Mahallesi Muhtarı Osman Karaçam, “Ağzımız açık kalıyor Bakan Beyi dinleyince. Çok güzel anlatıyor. Biz de buradan gitmeden kentsel dönüşüm olsun istiyoruz. Ama villa tipi projelerden söz ediliyor. Hangi rayiçten diyoruz, belli değil, diyorlar. Emlak vergisi rayiç bedelinin üçte birini ödeyerek almak istiyoruz. İlan ettikleri planda 3 bin 500 bina var. Oysa burada 8 bin 886 konut var. Aradaki fark ne olacak? Biz buradan hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Kimsenin mağdur edilmeyeceğine dair yazılı protokol istiyoruz. Bakan Beyden de randevu istedik hala vermediler” dedi.



İLK İTİRAZ BAKANLIĞIN İÇİNDEN

Ağustos ayında askıya çıkarılan imar planı değişikliğine ilk itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden geldi. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan 15 Haziran 2017 tarihli yazıda Anayasa Mahkemesinin (AYM) 2014 yılında aldığı karara dikkat çekildi. AYM’nin bu kararıyla bakanlığın, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında bulunan yerlerde Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında imar planı yapmaya yetkili olmadığı belirtildi. “Korunması Gerekli SİT sahası” kapsamında kalan mahalle için önerilen imar planları için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı alınması gerektiği vurgulandı. Yazıda, “Hukuk Müşavirliğinin ilgili yazısında belirtilen hususlar dahilindeki değerlendirmenin Genel Müdürlüğünüzce yapılarak iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi” ifadesi yer aldı.

BELEDİYE YETKİSİZLİK DAVASI AÇTI

Ancak Hukuk Müşavirliğinin ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün itirazına rağmen imar planları Ağustos ayında askıya çıktı. Planlara mahalle halkının yanı sıra Sarıyer Belediyesi de itiraz etti. Üst düzey bir belediye bürokratı, “Bakanlığın askıya çıkardığı plan, genellikle 4 ve 5 katlı binalardan oluşuyor. Çünkü burası 2960 sayılı Boğaziçi Kanuna tabii. Bu nedenle kat sayısı 5’i geçemiyor. İki bodrum katı var. Bütün alan ticaret artı konut lejandında. Ama biz bakanlığın Boğaziçi’nde plan yapma yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle dava açtık. Çünkü 2016 yılında Danıştay 6. Dairesinin aldığı karar var. Bu karara göre Bakanlık, Boğaz’da imar planı yapma yetkisine sahip değil. O nedenle de bakanlığın ilana çıktığı plan geçersiz” dedi.

İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ YERLERİNDEN

Resmi kayıtlarda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi olarak geçen, kamuoyunda bilinen adıyla Armutlu; Sarıyer İlçesinde, Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayağında yer alıyor. İstanbul’un en değerli yerleri arasında sayılan Armutlu, geçen yıl Kasım ayında Bakanlar Kurulu kararıyla ‘riskli alan’ ilan edildi.