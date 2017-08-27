MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Arap turizmi bal ihracatını arttırdı

Arap turizmi bal ihracatını arttırdı

aa-genel
27 Ağustos 2017 - 13:15Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 13:15

Doğu Karadeniz'den 2017 yılının ocak-temmuz döneminde ihraç edilen bal miktarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 202 bin 878 kilograma yükselirken en fazla ihracat da Suudi Arabistan'a gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den geçen 7 aylık dönemde 35 ülkeye bal ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. 

Gürdoğan, Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 2 milyon 990 bin 470 kilogramlık bal ihracatıyla ilk sırayı Almanya'nın aldığını vurgulayarak, bunu Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'ın takip ettiğini anlattı. 

Doğu Karadeniz'den yapılan bal ihracatının arttığına dikkati çeken Gürdoğan, "Doğu Karadeniz'den ise 4 ülkeye yapılan 202 bin 878 kilogramlık bal ihracatı karşılığında, 708 bin 187 dolar gelir elde edildi. Bölgeden yapılan ihracat miktarda yüzde 70, değerde ise yüzde 26 artış yaşanmıştır. Bu rakamlar ihracatta bizim için son derece sevindirici rakamlardır." dedi. 

"YÜZDE 47'Sİ SUUDİ ARABİSTAN'A YAPILDI" 

Gürdoğan, Suudi Arabistan'ın Doğu Karadeniz bal ihracatında önemli bir potansiyele sahip olduğunu işaret ederek, Doğu Karadeniz'den ihraç edilen balın yüzde 47'sinin bu ülkeye yapıldığını ifade etti. 

Doğu Karadeniz'den Suudi Arabistan, Almanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Gürdoğan, "Son yıllardan Arap turistlerin bölgeye ilgileri ve ürünü tatmaları, Suudi Arabistan'a yapılan ihracatı da artırmıştır. İhracattaki bu olumlu artıştan da oldukça memnunuz. Giderek bu rakamın daha da üst seviyelere çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu. 

Gürdoğan, Karadeniz'in zengin bir bitki örtüsüne ve floraya sahip olduğunu da anlatarak, "Bölgemizde arıcılık da giderek gelişme göstermektedir. Son yıllarda arıcılığın da gelişmesi ile üretilen balın marka ürün haline getirilmesiyle bala ilgi daha da artmıştır. Bu durum da ihracata önemli katkı sağlamıştır. Bundan sonra da ihracatı artırmaya dönük çalışmalar yaparak, gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği , Suudi Arabistan , Almanya Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri