Antrenör mü arıyorsunuz?

TÜRKİYE’de hem spor salonlarının sayısı hem de bu spor salonlarına kayıt olan üyelerin sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla spor yapma kültürü de tüm hızıyla gelişiyor. Spor yapma kültürünün en önemli parçalarından biri ise spor eğitmenleri. Kişisel antrenörlerle (personal trailer) bire bir çalışmak isteyenler, önemli bir pazar oluşturmuş durumda. Burdaki en önemli sorun ise doğru kişisel antrenörü bulmak. Bu sorunu çözmek için spor akademisi mezunu Serkan Karateke harekete geçti. Spor eğitmenleriyle kişisel antrenör arayanları bir araya getiren bir pazar yeri kuran Karateke, kolayfit.com’u kurdu.

KURUMSALDAN GİRİŞİMCİLİĞE

Üniversite sonrasında başta sağlık, telekomünikasyon ve internet sektörleri olmak üzere kurumsal dünyada şansını denediğini aktaran Karateke, kurumsal hayatta mutlu olamayacağına karar vererek kolları sıvadığını belirtti. Karateke, “Artık spor yapmak isteyen herkes oturduğu yerden, kimseden tavsiye dahi almaya ihtiyaç duymadan kriterlerine uygun spor eğitmenine ulaşabilecek, profilini inceleyebilecek ve ücretsiz teklif alabilecek” diyor. Spor meraklılarının günlerce belki haftalarca araştırıp, vaktini kapı kapı dolaşarak eğitmen bulmak için harcadıklarını ifade eden Karateke, şunları söyledi: “İster eğitmen sizin yanınıza, isterseniz siz eğitmenin yanına giderek spor yapmaya gidebileceksiniz. Spor eğitmenlerinin tek adresi olmaya en büyük aday olan bu girişimde eğitmenler için sayısız müşteri fırsatı var. Ders fiyatlarını, öncesi-sonrası fotoğraflarını, sertifikalarını, Youtube videolarını, uzmanlıklarını gibi daha birçok kendileriyle ilgili bilgiyi tek yerde toplayarak ders almak isteyen herkesin görebilmesini sağlıyorlar. Ayrıca diyetle, yaşadığınız sakatlıklarla ve daha birçok konuyla ilgili uzmanlarından yazıları okuyabilir, ideal kilonuzu öğrenebilirsiniz.”

Kolayfit.com’un şu anda 300 spor eğitmeni, 200 üye ve 100 eğitime sahip olduğunu anlatan Karateke, “Yılsonu hedefimiz 500 spor eğitmeni ve 500 üyeye ulaşmak. Okul sezonunun açılması ve bireylerin tamamen tatilden dönmesi ile birlikte bu sayılarda ivmelenmenin hızla arttığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

Yatırımcılar görüşüyor

GİRİŞİMİN henüz yatırım almadığını belirten Karateke, “Şu anda 2 ayrı yatırımcıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca Etohum Girişimci Yakın Takip Programı’na seçildik. Görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Gelecek hedeflerinden bahseden Karateke, şunları anlattı: “Hedefimiz, ‘kolayca fit olmak’ denilince akıllara gelen ilk marka olmak. Biz bir ekosistem yaratmak istiyoruz. Daha yolun çok başındayız. İleride spor, beslenme ve spor aktivitesi konusunda güvenilir bir marka olmayı hayal ediyoruz.”

HAFTANIN YATIRIMI

INFLUANZA’YA İKİNCİ YATIRIM

SOSYAL medya ünlüleriyle onların içeriklerine sponsor olmak isteyen markaları ve digital pazarlama uzmanlarını buluşturan Influanza, BIC Angels’tan ikinci yatırımını aldı. 2016 Eylül’de BIC Angels tarafından yürütülen BIC101 programından mezun olarak 60 bin TL’lik tohum yatırım alan girişim, BIC Angels’ın yeni turunda ise 290 bin TL daha yatırım daha aldı. Influanza böylece BIC Angels’tan toplamda 350 bin TL yatırım almış oldu. Yatırım turuna katılan isimler, Joachim Behrendt, Ali Çebi, Osman Emre Narin, Mehmet Murat Onarcan, Ralf Rıfat Ruso, Tuğra Gönden, Ergün Kış, Rıfat Nasi ve Çiçek Uçakan Yetiş oldu. Selçuk Kızıltuğ ve Ali Demirci tarafından kurulan Influanza, aldığı yatırımdan sonra 2018’de Almanya’daki kullanıcı sayısını daha da ileri taşıyıp diğer Avrupa ülkelerinde büyümeyi hedefliyor.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

ÖKTEM’TEN 5 TAVSİYE

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBITAK, Avrupa Yatırım Fonu ve TTGV paydaşlığında yürütülen ‘TTA Turkey Projesi’nin İş Geliştirme Lideri Duygu Öktem Clark’ın girişimcilere önerileri şu şekilde:

1- Voltran’ı oluşturacak ekip önemli: Biliyorum, bunu herkesten duyuyorsunuz ama bu konu gerçekten çok önemli. Özellikle teknoloji girişimleri için 2 profil şart: Bir, teknolojiden sorumlu kişi/kurucu ortak. İki, iş geliştirme/satış konularından sorumlu kişi/kurucu ortak. Kötü bir fikir, iyi bir ekiple başarılı olabiliyorken; çok iyi bir fikir, iyi olmayan bir ekiple başarısızlığa maalesef mahkum.

2- Yatırımcılarınızı doğru seçin: Nasıl ki yatırımcılar yatırım yapmadan önce hem sizi hem de projeyi detaylı şekilde inceliyor, mümkün olduğunda emin olmaya çalışıyor ise, siz de yatırımcıları aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutun. Bu bir ortaklık ve iyi günlerin yanında kötü günlerin olacağını da unutmayın. Aynı vizyonu paylaştığınız, projenize değer katacak yatırımcıları bulun. Potansiyel yatırımcılarınızın önceki yatırımlarını inceleyin. Kurucularıyla konuşun ve onlara ne değer katmış sorgulayın.

3- Vizyonunuzu global belirleyin: Türkiye’nin 80 milyonluk nüfusu yanıltıcı olmasın, ilk günden hedefiniz globalde basarili olmak olsun. Adımlarınızı bu hedefi akılda tutarak planlayın. Ve yine takim konusuna değineceğim. Globalde başarılı olmak için global ölçekte rekabete hazır, çok iyi bir ekip kurun.

4- Büyüme metriğinizi belirleyin: Her girişimin büyüme metriği farklıdır. Sizin projenizin büyüme metriği neyse onu bulun, belirleyin, ona odaklanın ve sürekli onu takip edin. Haftalık yüzde 5’in altında büyüyorsanız, iş modelinizi ve büyüme stratejinizi gözden geçirin.

5- Rekabeti iyi anlayın: Rakiplerinin olmadığını söyleyen pek çok girişimci ile karşılaşıyoruz ve onlara bu söylemin neden doğru olamayacağını anlatıyoruz. Dolaylı rakiplerini dikkate almamak ve hesaba katmamak yapılan en sık hatalardan. Dolaylı rekabeti sanırım en iyi şu örnek açıklıyor: Netflix CEO’sunun “En büyük rakibiniz kim” sorusuna yanıtı: Uyku.”