Annesini Bile Fenomen Yaptı

ESpor dünyasının fenomen ve durdurulamaz isimlerinden biri olan Enrique Cedeño Martinez'den nam-ı değer xPeke'den bahsediyorum.

1992 doğumlu olan orta koridor oyuncusu xPeke 2011 yılında LoL Dünya Şampiyonu oldu. Ardından 2013 yılında MVP Ödülü'nü kaldırdı. Stratejileri, hızlı refleksleri, büyülü yetenekleri ve kahramanca mücadeleleriyle dünyada en çok takip edilen oyunculardan biri haline geldi.

Ona göre ESpor bir spordan daha fazlası. xPeke ESpor'u anlatırken, "Fiziksel bir aktivite değil ama rekabet en üst düzeyde. İnsanlar LoL izlerken aşık oldukları takımların futbol maçını izler gibiler. Bazı yarışmalarda bir lig maçından daha fazla seyirci oluyor" diyor.

xPeke bu spora başlarken maddiyatı hiç düşünmemiş. ESpor'u bir hobi gören İspanyol oyuncunun bu konudaki en büyük destekçisi ise annesi. Anne Martinez, xPeke'ye o kadar destek verdi ki bu dünyada en az oğlu kadar tanındı ve xMom ismiyle şöhret sahibi oldu. Oynadığı ilk turnuvada tüm takımı için sadece 100 Euro kazanabilmek için yarıştı.

Her zaman gerçekçi hedefleri olduğunu söyleyen xPeke, kendi de bir marka olabilmek için sadece bir oyuncu olmakla kalmayıp bir takım sahibi olmayı da başardı. Red Bull Sporcusu olan xPeke'nin bu büyük hamleleri dev markaları da peşinden sürükledi.

İspanyol sporcu son olarak Gillette'in marka elçisi oldu. Gillette'in yıldız sporcuları arasında yerini alan xPeke, "Eski bir IEM Katowice MVP'si ve şu anda bir takım sahibi olarak, olabileceğim en iyi oyuncu olmak için gereken, bitmek bilmeyen keskinlik arayışının farkındayım. Gillette'in keskin tıraş bıçakları için gösterdiği kararlılık ile benim League of Legends stratejisine duyduğum kararlılık aynı ve bu ortak özellik, Gillette'in oyuncularla ne denli ortak yönü olduğunu görmemi sağladı. Gillette'in ilk global e-spor elçisi olmaktan ve e-sporun hak ettiği keskinliği dünyaya daha fazla gösterme fırsatını yakalamaktan dolayı son derece mutluyum." dedi.