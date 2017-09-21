Anadolu traktörü

TÜRKİYE’de yılda 50 bin adedin üzerinde üretim, 70 bin adedin üzerinde iç pazara sahip olan ve her geçen yıl hızla büyüyen traktör sektöründe yatırım rüzgarları esiyor. Özellikle ithal traktörlere getirilen ve gelecek yıldan itibaren devreye alınacak ilave yüzde 21’lik vergi kararının da etkisiyle dünya devleri Türkiye’de yatırım için adeta sıraya girdi. Massey Ferguson markalı traktörün üreticisi ABD’li dev Agco’nun haziran ayında Türkiye’de üretim kararının ardından dün de Hindistan merkezli traktör üreticisi Mahindra & Mahindra’nın 76 milyon dolara Erkunt Traktör’ün tamamını satın aldığını açıkladı. Türkiye’de yatırım rüzgarına eklenen son isim ise İtalyanların ünlü traktör markası Landini oldu. Anadolu Grubu, Landini’nin üreticisi 135 yıllık İtalyan Argo Tractors ile yaptığı ortaklık anlaşmasına istinaden ‘Anadolu Landini’ şirketini kurarak Türkiye’ye özel traktör üretimi için düğmeye bastı. Uzun yıllardır Landini markasının Türkiye distribütörü olan Anadolu Grubu’nun Argo Tractors ile birlikte Anadolu Motor’un Şekerpınar’daki fabrikasında üreteceği traktörler, 3 silindirli ve 50-75 beygir gücünde motorlara sahip olacak.

Bu ortaklıkla birlikte Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, sanayi yatırımlarının düştüğü bir ortamda önemli bir hamle yaparak ilk kez traktör üretimine soyunmuş oldu. Anadolu Motor’un Şekerpınar fabrikasında üretilecek traktörler için ilk etapta 40 milyon Euro yatırım yapılacak. Arsa ve fabrika yatırımı yapılmayacağı için mevcut tesislerde hızla üretimine başlayacak traktörler için Anadolu Grubu, 10 milyon Euro kurulum, 30 milyon Euro işletme yatırımı yapacak. İlk yıl 2 bin adet traktör üretecek Anadolu Landini, toplam üretimi ise kısa sürede 6 bin adede çıkartmayı hedefliyor. İtalyan şirketle yapılan ortaklık uyarınca Türkiye’ye özel 50-75 beygir gücünde yepyeni bir traktör üretilecek. Anadolu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, bu modelin Türkiye pazarının yüzde 75’ini oluşturan en popüler ürün kategorisine gireceğini belirterek, “Dünyada sadece Türkiye’de üretilecek. Tabii bu da bize bu modelin ihracatına olanak tanıyacak” dedi.

TARIMDA BÜYÜYECEĞİZ

Anadolu Grubu’nun tarımda daha fazla büyümeyi arzu ettiğini de kaydeden Koçak şöyle konuştu: “Grup olarak son yıllarda özellikle otomotiv alanında büyük sanayi yatırımlarına imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye pazarının ihtiyaçlarını iyi analiz ettiğimize ve her zaman doğru işbirlikleri yaptığımıza inanıyoruz. Isuzu’dan sonra şimdi de Argo Tractors ile önemli bir dünya markası olan Landini traktörleri ülkemizde üretmeye başlayacağız. Bu işbirliği ekonomimize ve çiftçimize büyük katkı sağlayacak.”

ÜRETİM 2018’İN İLK ÇEYREĞİNDE BAŞLIYOR

Anadolu Motor Genel Müdürü Serkan Eriş ise bahçe ve tarla tarımına uygun dört yeni modelden oluşan bir serinin üretimine başlayacaklarını belirterek, “Traktörlerimiz 3 silindirli, 50-75 beygir gücüne sahip olacak”dedi. Eriş, yerli üretim sayesinde Anadolu Motor olarak traktör pazarında 5 yıl içinde ilk 3 oyuncudan biri olmayı hedeflediklerini de söyledi.

İÇ PAZARIN YARISI İTHAL

OTOMOTİV Sanayi Derneği (OSD) raporuna göre 2016 yılında Türkiye’de 51 bin adet traktör üretilirken, yüzde 91’ini Türk Traktör, yüzde 9’unu ise Hattat Tarım şirketi gerçekleştirdi. 2016 yılında Türkiye’de üretilen traktörlerin 16 bin adedi ihraç edildi. Böylece üretimin 35 bin adedi iç pazara verilirken, 35 bin adet traktör 2016 yılında ithal edildi. Bu doğrultuda hükümet yerli traktörü korumak adına 2018 yılından itibaren ithal traktörlere yüzde 21 ek vergi konulmasına karar verdi. 2015’te 69 bin olan traktör satışı 2016’da 71 bine çıkarken bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara girdi.