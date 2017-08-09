Anadolu Efes hisseleri yüzde 5 primli

Anadolu Efes ve Belçika merkezli Anheuser Busch InBev (AB InBev), şirketlerin Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarının yarı yarıya ortaklıkla birleşmesine yönelik bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya vardı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, söz konusu işlem sonucunda hem Anadolu Efes'in hem de AB InBev'in bu pazarlardaki rekabetçi konumlarının güçleneceği belirtilerek, "Bu sayede ürünleri daha fazla büyüme potansiyeline sahip olacaktır. Bu birleşme ile tüketiciler için daha geniş bir marka portföyü ve bira çeşitliliği sunularak Rusya ve Ukrayna bira pazarlarında lider konumda olmak amaçlanmaktadır" denildi.

Oyak Yatırım Analisti Melis Pocar, bu sabahki notunda birleşmenin Rusya bira pazarında ikinci sırada olan Anadolu Efes'in pozisyonunu güçlendirecek olması nedeniyle hisse için pozitif etki yaratacağını söyledi.

Diğer yandan finansal sonuçlarını açıklayan Anadolu Efes'in ikinci çeyrek net kârı yaklaşık yüzde 2 artışla 175 milyon TL oldu.

İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, Anadolu Efes'in net kârının piyasa beklentisinin altında kaldığına işaret edilerek, "Sapmanın en önemli nedeni olarak, özellikle uluslararası bira operasyonları tarafında beklenenden kötü gelen operasyonel performans ön plana çıkıyor... Hem Türkiye hem uluslararası operasyonlarının performansının zayıf olduğunu düşünüyoruz ve sonuçların piyasa etkisinin önemli ölçüde negatif olmasını bekliyoruz" denildi.

Anadolu Efes hisseleri saat 1031'de yüzde 5.27 primle 21.96 liradan işlem görüyor. BIST-100 .XU100 ise yüzde 0.47 düşüşte.

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