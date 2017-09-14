Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Altop'tan 3 tavsiye

Altop'tan 3 tavsiye

Hürriyet Haber
14.09.2017 - 00:20 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 00:20

ETKİN girişimcilik kavramıyla Türkiye’deki girişim ekosistemine farklı bir bakış açısı kazandıran Endeavor Türkiye’nin önemli isimleri arasında Didem Altop geliyor.

Endeavor Türkiye’nin kurucusu ve genel sekreteri olan Altop’un girişimcilere önerileri şu şekilde:

Sağlam takım: Bilindiği gibi, ektin girişimcilik süreci normal bir kariyer yapmanın ötesinde bir seferberliktir. Yenilikçi ürün ve hizmetleri, yaratıcı iş modelleri ve verimli iş süreçlerini geliştirme çabaları girişimcilerin düşüncelerini gece gündüz meşgul eder. Ancak, çok çalışmak ile akıllı çalışmanın arasında ince bir çizgi vardır. Tüm başarılı girişimler olaya bir takım çalışması olarak bakarlar. Görev dağılımı yapabileceğiniz, sürekli öğrenen bir yapı kurabileceğiniz, farklı bakış açıları yaşatabileceğiniz doğru ekibi ve kültürü kurmak akıllı çalışabilmek icin elzemdir.

Somut değer vaadi: Mükemmel bir fikir keşfetmiş olunsa da büyüyen bir müşteri pazarı yoksa ve gerçek bir ihtiyaca değer yaratan bir çözüm sunulmuyorsa, iş fikrinden değer vaadine ve değer vaadinden iş modeline geçiş yapmak mümkün olmuyor. Onu açık bir değer vaadi ve iş modelini kurmanın temel taşları müşteriden geçiyor. Olası müşteriler ile düzenli konuşan, müşteriye erişim ve geri bildirim süreçlerini net tanımlayan ve gelişim ilkelerini pazarın nabzına göre endeksleyen startuplar daha güçlü olacaktır.

Vakit yönetimi: Girişimciler çoğu zaman sermayeye erişim konusuna odaklanırlar. Ancak, girişimcilerin en değerli kaynağı aslında vakittir. Mantıklı tempoda pazara çıkabilmek, pazardan öğrenimler elde etmek, ürün/hizmet/süreçlerini iyileştirmek, doğru iş ortaklarını belirleyebilmek ve uygun mentorlar ile odaklı şekilde çalışabilmek girişimcilere vakit kazandıracaktır. Vakit kazanmak girişimcilere pazarda rekabet avantajı, giderlerini kontrol altında tutmak ve daha hızlı gelir elde etmelerini sağlayacaktır. Finansal yönetim becerileri vakit yönetim becerileriyle birleşince de girişimcilerinin başarılı olma oranları artacaktır. Sağlam takım, somut değer vaadi ile birlikte nakit ve vakit bileşenlerini özümseyen ve uygulayan girişimcilerin fon bulma ihtimalleri daha yüksek olacaktır.

Etiketler: girişimci , Startup , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri