Altop'tan 3 tavsiye

Endeavor Türkiye’nin kurucusu ve genel sekreteri olan Altop’un girişimcilere önerileri şu şekilde:



Sağlam takım: Bilindiği gibi, ektin girişimcilik süreci normal bir kariyer yapmanın ötesinde bir seferberliktir. Yenilikçi ürün ve hizmetleri, yaratıcı iş modelleri ve verimli iş süreçlerini geliştirme çabaları girişimcilerin düşüncelerini gece gündüz meşgul eder. Ancak, çok çalışmak ile akıllı çalışmanın arasında ince bir çizgi vardır. Tüm başarılı girişimler olaya bir takım çalışması olarak bakarlar. Görev dağılımı yapabileceğiniz, sürekli öğrenen bir yapı kurabileceğiniz, farklı bakış açıları yaşatabileceğiniz doğru ekibi ve kültürü kurmak akıllı çalışabilmek icin elzemdir.



Somut değer vaadi: Mükemmel bir fikir keşfetmiş olunsa da büyüyen bir müşteri pazarı yoksa ve gerçek bir ihtiyaca değer yaratan bir çözüm sunulmuyorsa, iş fikrinden değer vaadine ve değer vaadinden iş modeline geçiş yapmak mümkün olmuyor. Onu açık bir değer vaadi ve iş modelini kurmanın temel taşları müşteriden geçiyor. Olası müşteriler ile düzenli konuşan, müşteriye erişim ve geri bildirim süreçlerini net tanımlayan ve gelişim ilkelerini pazarın nabzına göre endeksleyen startuplar daha güçlü olacaktır.



Vakit yönetimi: Girişimciler çoğu zaman sermayeye erişim konusuna odaklanırlar. Ancak, girişimcilerin en değerli kaynağı aslında vakittir. Mantıklı tempoda pazara çıkabilmek, pazardan öğrenimler elde etmek, ürün/hizmet/süreçlerini iyileştirmek, doğru iş ortaklarını belirleyebilmek ve uygun mentorlar ile odaklı şekilde çalışabilmek girişimcilere vakit kazandıracaktır. Vakit kazanmak girişimcilere pazarda rekabet avantajı, giderlerini kontrol altında tutmak ve daha hızlı gelir elde etmelerini sağlayacaktır. Finansal yönetim becerileri vakit yönetim becerileriyle birleşince de girişimcilerinin başarılı olma oranları artacaktır. Sağlam takım, somut değer vaadi ile birlikte nakit ve vakit bileşenlerini özümseyen ve uygulayan girişimcilerin fon bulma ihtimalleri daha yüksek olacaktır.