Altının gramında yükseliş.. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün dikkatleri üzerine çekti. Piyasalara bugün yükseliş ile başlayan altının gram fiyatı geçtiğimiz günün üzerine çıkan değeri ile yatırımcıların dikkatini çekti. Şimdi merakla takip edilen fiyatlar arasında en çok ilgi gösterilen ürünler olan çeyrek altın ve gram altın geliyor. Peki son değerin ardından altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve yatırım altınlarının şuandaki değeri

Altının gramı güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak dün 165 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle günü 163,2 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesi sonrası 1.335,1 dolar seviyelerinde dengelendi.