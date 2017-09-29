Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi> Altının gramı güne düşüşle başladı.. İşte çeyrek altın fiyatları ve 22 bilezik gramında son durum

Altının gramı güne düşüşle başladı.. İşte çeyrek altın fiyatları ve 22 bilezik gramında son durum

Hürriyet Haber
29.09.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları dalgalı seyri ile yatırımcının dikkatini çekiyor. Gün içinde değişen fiyatların ardından özellikle hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla alınana çeyrek altın fiyatları merakla takip ediliyor. Yatırımcıların bir diğer gözdesi de 22 ayar bilezik fiyatları. Gram fiyatlarının gerilediği bugünlerde altının piyasadaki değeri dikkat çekiyor. İşte Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 147,1 liradan alıcı buluyor.. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 984 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 147,1 liradan alıcı buluyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise şu sıralar 135 lira seviyesinde

Dün, gerileyen dolar/TL'nin etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,20 azalışla 147,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 azalarak 147,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 984 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugüne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 1.287,4 dolardan alıcı buluyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı vergi reformu teklifinin altının ons fiyatındaki düşüşlerde etkili olduğunu kaydetti. Trump'ın, açıkladığı vergi reformu teklifinin önce Temsilciler Meclisi'ne sonrada ABD Senatosu'na sunacağının bilgisini veren Memiş, reformla ilgili sürecin piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu ifade etti.
Memiş, piyasalarda yaşanan belirsizlikten dolayı döviz ve emtia fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, yatırımcıların vergi reformuna ilişkin detaylar ve açıklanacak makro ekonomik verilere odaklandığını söyledi. Altının ons fiyatında ve dolar/TL'de yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini kaydeden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 146,50 liranın destek, 147,50 liranın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Etiketler: altın fiyatları , gram altın , 22 ayar bilezik , çeyrek altın fiyatları
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri