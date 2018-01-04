Çeyrek altın 261 liradan satılıyor (Altın fiyatları ne kadar?)

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 160 lirayı test eden altının gram fiyatı, bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,31 yükselerek günü 159,50 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün 1.321 dolar seviyesini test eden altının ons fiyatında kar satışlarının yaşandığını belirterek, ancak risk algısının sürmesinin altın talebinin artmasına neden olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatının ise hem altının ons fiyatından, hem de yurt içi piyasalarda dolar/TL'de yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğini aktaran Memiş, bu nedenlerle altın fiyatlarının temkinli ve belirsiz bir süreçte işlem gerçekleştirdiğini ifade etti.

Memiş, İran'da protestoların devam etmesinin de küresel risk iştahını artırdığına dikkati çekerek, "Diğer yandan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan kayıplar da altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.305-1.315 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Dün 160 lirayı test eden altının gramında ise 157 lirayı destek seviyesi olarak izleyeceğiz. Altının gram fiyatında işlemlerin

bugün 158,20-160,20 lira aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.



