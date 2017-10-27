Altının gram fiyatı en son ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları merakla takip edilmeye devam ediyor. 155 liraya kadar çıkan sonra biraz aşağı doğru inen altının gram fiyatının bugün ne kadar olacağı merak konusu. Peki altın fiyatlarının son halinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gramı 156,2 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını da 1.046 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, dün akşam 156,8 lirayla rekor kırmasının ardından bugün 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 155,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 azalışla 1.265,6 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Altının gramı güne yatay başladı. Altının gramı 154,7 lira, çeyrek altın 254 lira, Cumhuriyet altını da 1.036 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 154,7 lira seviyesinde dengelendi

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra dolar kurundaki yükselişe paralel 156,4 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,80 artışla 154,7 liradan tamamdı. Altının gram fiyatı, bugün açılışta sakin bir seyir izleyerek saat 10.10 itibarıyla 154,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 254 lira, Cumhuriyet altını da 1.036 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.282,6 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.280 dolardan alıcı buluyor.