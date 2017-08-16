Altın fiyatlarıyla ilgili kritik tahmin!

ABD ile Kuzey Kore arasında başlayan ve bütün dünya piyasalarını etkisi altına alan gerginlik; ‘güvenli liman’ olarak bilinen altın ve değerli madenlerde fiyatları tırmandırdı. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un arasındaki söz düellosunda yapılan her yeni hamle dünya piyasalarını dalgalandırıyor.

ONSU 100 DOLAR ARTTI

Dünya borsalarını vuran gerginlik altına yaradı. Yılbaşından bu yana 100 dolar yükselen altının onsu 1.270 doları aştı. Kuyumcular, ‘Ayşe teyze’nin de alıma başladığı altında fiyatların daha da yükseleceğini belirtiyor. Ziynet altınların da fiyatını tırmandıran gerginliğin etkisiyle fiyatların bir miktar daha yükseleceği ifade ediliyor.

HERKESİN KAFASI KARIŞTI

Kuyumcular, altındaki fiyat yükseliş trendinin devam edeceği yönünde çok güçlü sinyaller olduğunu söylüyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, dünyadaki gelişmelerin küçükten büyüğe tüm yatırımcıların kafasını karıştırdığını söyledi. “Ayşe teyze, Ali amca, uzmanı, vatandaşı herkesin kafası karıştı” diyen İşler, dünyadaki belirsizliğe Amerika’yla K.Kore arasındaki nükleer gerginlik de eklenince altın fiyatlarındaki yükselişin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

BELİRSİZLİKLE FİYAT ARTAR

İşler, bu yükseliş trendinin devam edeceği yönünde çok güçlü sinyaller olduğunu ifade etti. Dünyanın hangi yöne doğru gideceğinin tam olarak tahmin edilemediğini söyleyen İşler, şunları söyledi: “Nerede bir gerginlik, belirsizlik varsa orada yatırımcılar, en güvendiği araca, yani milliyeti olmayan, tüm dünya uluslarının her yerde en geçerli olan ortak para birimi altına ve değerli madenlere yöneliyor. Altın, her zaman yaptığını yapıyor. Bugün, ortam belirsiz olduğu için kıymeti daha artmış durumda.”

ALIM YAPMA ZAMANI

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu da altın fiyatlarının bir miktar daha yükseleceği sinyalini verdi. Vatandaşlara tasarruf yapmak için her ay bir çeyrek altın almalarını öneren Çavuşculu, altının her zaman değerini koruyan bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. “Şimdi altın alma zamanı” diyen Çavuşculu, şunları kaydetti: “Bu fiyattan altın alınır. Altın ilerde daha da yükselecek. Uluslararası olaylar bunu işaret ediyor. Altın uluslararası borsalarda yükseliyor. Bu da gösteriyor ki, Kuzey Kore ve Amerika arasında yaşanan gerilim daha ileri gittiğinde altın yukarı yönlü hareket edecek.”