Altın fiyatları ve dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

Altının gramı güne düşüşle başladı. Altının gramı 159,8 lira, çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını da 1.069 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 159,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,49 değer kazancıyla 160 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybıyla 159,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.069 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında sabah saatlerinde sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.285,1 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'de yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya ziyaretinde vereceği tahmin edilen Kuzey Kore mesajlarının da altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu kaydetti.

Dolar/TL güne yatay başladı



Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,8690 seviyesinde dengelendi. Dün ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan vergi reformu tasarısının detaylarını açıklarken, tasarının ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülmekte olan vergi önergesinden önemli farklılıklar içermesi doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Dolar endeksi dün 95 sınırına kadar yükselmesinin ardından vergi reformu tasarısına ilişkin haber akışı sonrası 94,4 seviyesine geriledi. Dün dolar/TL, 3,8395 - 3,8799 aralığında işlem görürken, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 3,8692'den tamamladı. Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla 3,8690 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 azalışla 4,5046'dan, sterlin/TL de yüzde 0,12 düşüşle 5,0785'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de tüketici güven endeksi, İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin destek, 3,9100'in de direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.