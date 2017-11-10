Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Altın fiyatları ve dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

Altın fiyatları ve dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum

Hürriyet Haber
10.11.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları düşüyor mu sorusu yatırımcılar tarafından merakla takip edilirken, bu sabah açılışta altın güne değer kaybederek başladı. Dolar fiyatlarında ise yatay seyir sürüyor. Peki altın fiyatlarının son durumunun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gramı güne düşüşle başladı. Altının gramı 159,8 lira, çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını da 1.069 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 159,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,49 değer kazancıyla 160 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,16 değer kaybıyla 159,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.069 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.285,1 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'de yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya ziyaretinde vereceği tahmin edilen Kuzey Kore mesajlarının da altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu kaydetti.

Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,8690 seviyesinde dengelendi. Dün ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan vergi reformu tasarısının detaylarını açıklarken, tasarının ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülmekte olan vergi önergesinden önemli farklılıklar içermesi doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Dolar endeksi dün 95 sınırına kadar yükselmesinin ardından vergi reformu tasarısına ilişkin haber akışı sonrası 94,4 seviyesine geriledi. Dün dolar/TL, 3,8395 - 3,8799 aralığında işlem görürken, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 3,8692'den tamamladı. Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla 3,8690 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 azalışla 4,5046'dan, sterlin/TL de yüzde 0,12 düşüşle 5,0785'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de tüketici güven endeksi, İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin destek, 3,9100'in de direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler: altın fiyatları , gram altın fiyatları , dolar fiyatları
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri