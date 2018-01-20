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Altın fiyatları haftayı ne kadar değerle kapattı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Hürriyet Haber
20.01.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

Altının gramı piyasanın son gününe yükselişle başladı.. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar şimdi çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyorlar. Hem düğünlerde hediyelik olarak takılan hem de yatırım amacıyla alınan çeyrek altın fiyatlarındaki son durum haberimizde


Dün 160,39 liraya kadar gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesini gören altının gramı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 1,1 azalışla 161 liranın hemen altından tamamladı. Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.082 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.324-1.333 dolar bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,5'lik artışla 1.332,8 dolar seviyelerinde işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında kar satışlarının yaşandığını belirterek, dolar endeksindeki toparlanma ve jeopolitik risklerin de fiyat hareketlerinde etkili olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında 1.335 doların kritik destek seviyesi olarak izleneceğini vurgulayan Memiş, "Bugün dolar endeksi toparlanmaya devam ederse altının ons fiyatı 1.320 dolar seviyesine kadar düşüşlerini sürdürebilir. Ancak tepki alımları yaşanırsa altının ons fiyatı, tekrar 1.340 dolar seviyesini test edebilir." dedi. Memiş, altının gram fiyatının ise dolar/TL ve ons fiyatındaki düşüşlerden etkilendiğini aktararak, teknik açıdan gram altında 159,7 liranın destek, 165,0 liranın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Etiketler: altın fiyatları , gram altın
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