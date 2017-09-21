Altın fiyatları dikkatle takip ediliyor.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 146,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 146,70 liradan işlem gördü.

Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 147,1 liradan alıcı buluyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün 146,4-147,5 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 147 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 147,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,28'lik yükselişinin ardından bugün sınırlı da olsa değer kazanarak, şu dakikalarda 1.313 dolardan alıcı buluyor.