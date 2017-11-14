Altın fiyatları değer kazanıyor.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün bir birim yükselerek cuma günkü seviyenin üzerinde günü kapattı. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok işlem gören ürünlerin fiyatları da merakla takip edilmeye devam ediliyor. Peki Altın fiyatlarının son halinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 159,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 262,00 lira, Cumhuriyet altını 1.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 159,80 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları ise 262 liradan işlem görüyor. Çeyrek altının alınış fiyatı ise 257 lira seviyesinde. ALTIN FİYATLARI DÜN GÜNE NASIL BAŞLADI? Altının gramı 158,3 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını da 1.060 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,3 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 158,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 158,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.060 liradan satılıyor.