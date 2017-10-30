Altın fiyatları düştü mü? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları bu hafta yatırımcısı tarafından merakla takip edildi. Son ayların rekorunun kırıldığı haftada altın fiyatları büyük bir çıkış yakaladı ve yatırımcısının yüzünü güldürdü. Fiyatların yükselmesinin ardından çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merakla arandı. İşte Altının gram fiyatı ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,56 azaldı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,70, dolar/TL de yüzde 3,59 değer kazandı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,56 kaybettirirken, dolar yüzde 3,59 ve altın yüzde 2,70 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 108.847,50, en düşük ise 106.932,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,56'lık azalışla 107.884,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,70 artarak 156,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 yükselişle 1.044,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 249 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 256 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 3,59 değer kazanarak 3,8110 liraya, avro da yüzde 2,05'lik artışla 4,4260 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile kıymetli madenler fonları oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.

Altının gramı tarihi zirvesini gördü (25 Ekim tarihli haber)

Altının gramı 156,2 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını da 1.046 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, dün akşam 156,8 lirayla rekor kırmasının ardından bugün 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 155,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 azalışla 1.265,6 dolardan işlem görüyor.