Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk günü piyasaların açılmasıyla birlikte araştırılan konu oldu. Gram ve çeyrek altın ne kadar sorusuna alacakları cevaba göre yatırım kararını şekillendirecek olan vatandaşlar, piyasaya göre durumu netleştirecek. Peki, 23 Ekim altın fiyatları günün ilk saatleri itibariyle ne durumda? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında güncel bilgiler

Altın fiyatları, piyasaların açılmasının ardından ilk değişimini gösterdi. Çeyrek altın fiyatlarının 248 liradan alıcı bulduğu haftanın ilk saatlerinde, gram fiyatı ise 151 liradan alıcı buldu. İşte, 23 Ekim güncel altın fiyatları ve piyasadan detaylı bilgiler 23 EKİM PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Altın fiyatları, iki haftadan uzun sürenin en düşük düzeyini görürken, çeyrek altın 248 liradan alıcı buldu. Altın fiyatları doların yen karşısında üç ayın zirvesine yükselmesine paralel olarak iki haftadan uzun sürenin en düşük düzeyini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans içinde 1,273.8 dolara inerek 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.4 ekside 1,275.7 dolarda bulunuyor. ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altının gram fiyatı yeni haftaya 151 liranın üzerinde başlarken; çeyrek altın yüzde 1,34 yükselişle 248 liradan, cumhuriyet altını ise 1018 liradan alıcı buluyor.