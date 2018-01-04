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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın düşüyor..

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları bugün güne düşüşle başlayarak yatırımcısını üzdü. Altın piyasasında geçtiğimiz yıl yükselen fiyatların yeni yılda nasıl olacağı dikkatle takip edilirken 160 lira olan altının gram fiyatı bugün düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarının son halinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gramı güne düşüşle başladı. Gram altın 158,9 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 158,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 160 lirayı test eden altının gram fiyatı, bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,31 yükselerek günü 159,50 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatları dün nasıldı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,31 artışla 159,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 262,00 lira, Cumhuriyet altını 1.067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,31 yükselişle 159,50 liradan işlem gördü.

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