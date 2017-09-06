MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesinde... Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesinde... Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

AA
06.09.2017 - 11:54 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:54

Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı 148 lira ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 147 lira seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini devam ettirerek önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.335,4 dolardan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları!

Altının ons fiyatı, dün akşam 1.344 dolarla 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Altın fiyatlarındaki bu artışın ardından çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok talep gören ürünlerde değer kazandı. Peki altın fiyatlarının yükselmesinin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı dün akşam 1.344 dolar ile bir yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1.338 dolar seviyelerinde dengelendi.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle değer kazanan altının ons fiyatı, dün akşam saatlerinde 1.344 dolarla 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izledi ve saat 09.45 itibarıyla 1.338 dolar seviyesinde dengelendi.

Altının gram fiyatı şu dakikalarda 147,9 dolardan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 989 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında 1.340 dolar direncinin kırılması durumunda 1.380 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin güvercin açıklamalarının altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Etiketler: altın fiyatları , çeyrek altın ne kadar , altın ne kadar , gram altın
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri