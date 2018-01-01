Alışverişe geldiler!

GEÇEN yıl turizmde dibe vuran Türkiye, 2017’de toparlanma sürecine girdi. Gelen turist sayısı 11 ayda 30 milyonu aştı. Geçen yılın toplamında ise 25 milyon seviyelerindeydi. Turistlerin yaptığı harcamalar bir miktar yükselse de turist başına ortalama harcamada hedef olan 1000 doların çok gerisinde kaldı. Turist başına ortalama harcama 650 dolar seviyelerinde gerçekleşti. Geçen yıl 22 milyar dolar olan toplam turizm gelirlerinin ise 2017’de 25 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin diliyor. Turistlere daha çok para harcatabilmenin yolları aranırken, turistlerin AVM’ler ve cadde mağazalarından yaptığı alışveriş tutarında yükseliş yaşandı.

YÜKSELİŞ ÇİN’DEN GELDİ

Türkiye’de alışveriş yapan dünya çapında faaliyet gösteren ‘Tax Free Shopping’ yani ‘Vergisiz Alışveriş’ sektöründe faaliyet gösteren Global Blue’nun verilerine göre turistlerin harcamaları 2016’dan 2017’ye geçişte 543 milyon 401 bin 650’den 716 milyon 859 bin 138 TL’ye çıktı. Toplam alışverişin büyük çoğunluğu ise Ortadoğulu turistlerden geldi. Geçen yıl 251 milyon 325 bin 653 TL harcayan Ortadoğulu turistler, bu yıl ise 319 milyon 644 bin 279’a çıktı. Bu rakamla Ortadoğulu turistlerin payı yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de alışverişe en çok para yatıran turistler sıralamasında ilk sırada 115 milyon 285 bin 157 TL ile Suudi Arabistanlı turistler yer alırken, geçen yıl alışverişe harcadıkları tutar 95 milyon 227 bin 551 TL’ydi. Sıralamada en büyük yükseliş ise Çinlilerden geldi. Çinliler listede kendilerine dördüncü sırada yer buldu. Geçen yıl 20 milyon 246 bin 888 TL’lik alışveriş yapan Çinlilerin bu yılki alışveriş tutarı ise 62 milyon 348 bin 615 TL’ye çıktı. Yurtdışına en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Çinli turistin Türkiye’de yaptığı harcamalardaki yüzde 208’lik yükselişin sevindirici olduğu dile getirildi.

RUSLARDA ARTIŞ VAR

Global Blue’nun verilerine göre listede ikinci sırada 73 milyon 161 bin 368 TL’lik harcamayla Kuveytliler yer aldı. Geçen yıl Kuveytliler 54 milyon 775 bin 7 TL’lik harcama yapmıştı. Üçüncü sıradaki İranlıların harcaması ise 62 milyon 668 bin 143 TL’den 71 milyon 731 bin 211 TL’ye çıktı. Dördüncü sıradaki Çinlilerden sonra sıralamada Azerbaycanlı turistler yer aldı. Azerbaycan’dan gelen turistler 2016’da 35 milyon 216 bin 227 TL’lik alışveriş yaparken, 2017’de 41 milyon 163 bin 920 TL olarak gerçekleşti. Altıncı sırada da Katarlı turistler yer aldı. Katarlıların alışveriş harcamaları 24 milyon 756 bin 352’den, 38 milyon 215 bin 120 TL’ye yükseldi. Yedinci sıradaki Rusların yaptığı harcamalardaki yükseliş ise yüzde 148 oldu. Ruslar geçen yıl alışverişe 11 milyon 612 bin 102 TL ayırırken, bu yılki harcamaları 28 milyon 851 bin 595’e ulaştı. Listenin sekiz numarasına ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yerleşti. BAE’lilerin harcamaları 13 milyon 878 bin 599’dan, 21 milyon 251 bin 423 TL’ye ulaştı.

BİR TEK ALMANLAR

İLK 10 listesinde yer alan tek Avrupa ülkesi ise Almanya oldu. Almanlar listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Almanların harcaması 2016’da 14 milyon TL, 2017’de ise 20 milyon TL oldu. Listenin onuncu sırasında ise yurtdışında yaşayan Türkler yer aldı. Yurtdışında yaşayan Türklerin yaptığı harcamalar 26 milyon 864 bin 88 TL’den, 20 milyon 98 bin 807 TL’ye geriledi.

DÜNYADA 20.5 MİLYAR EURO’LUK ALIŞVERİŞ

GLOBAL Blue’nun hem gezip hem alışveriş yapanlara ‘vergisiz alışveriş çözümleri’ sunduğunu söyleyen Global Blue Türkiye’nin Genel Müdürü Selim Şeyhun, “Yurtdışında yapılan alışverişlerde ‘tax free’ ile yüzde 20’ye yakın indirim yapılıyor. Global Blue Türkiye 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 25 iade noktası ile faaliyetlerini sürdürüyor. Turistlerin Türkiye’deki tax free alışverişlerinin yüzde 85’i ise AVM’ler aracılığıyla yapılıyor” dedi. Şeyhun, 51 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Nisan 2016 ile Mart 2017 mali döneminde 32 milyon ‘vergisiz alışveriş’ işlem ile 20.5 milyar Euro’luk alışveriş yapıldığını söyledi.