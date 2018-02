Ali Koç'tan Barcelona'ya dev imza

Barcelona’da düzenlenen törene Arçelik Genel Müdürü Hakan Bulgurlu’nun yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da katıldı.

Sponsorluk anlaşmasına göre Beko, Barcelona’nın ana sponsorları arasına girerek, antrenman tişörtlerinin hem göğüs sponsoru hem de forma kol sponsoru oldu.

19 MİLYON EURO

Bu anlaşmayla şirketin Barcelona’ya yıllık 19 milyon Euro ödemesi bekleniyor. 2014 yılında yapılan anlaşmada ise Beko takımın sadece forma kol sponsoru olarak her yıl kulübe 10 milyon Euro ödüyordu.



🔊 Ali Y. Koç: "It's a pleasure for us to widen our relationship with FC Barcelona, one fo the best football clubs in the world" #FCBlive pic.twitter.com/g963cebnqi