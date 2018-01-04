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Ali Ağaoğlu’ndan kendi aleyhine başlatılan kampanyayı imzaladı

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

Ali Ağaoğlu, change.org’da başlatılan, “Ordu’nun sahil şeridindeki Yason Burnu’nu Ağaoğlu’na yedirmeyiz” kampanyasını imzaladı.

Bir süredir gazetelerde ve sosyal medyada, “Ağaoğlu Yason Burnu’nu gezdi ve burada konut yapmayı düşünüyor” söylentisinin yayıldığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Çeşitli yayın organlarında yer alan bu tip haberler tamamen gerçekdışıdır. Arsa spekülasyonu yapanların yaydıkları söylentilere inanıp haber yapılıyor, imza toplanıyor. Karadenizli hemşehrilerimi uyarmak için ben de kampanyaya imza verdim” dedi.

Ali Ağaoğlu’ndan kendi aleyhine başlatılan kampanyayı imzaladı

Kampanyaya imza veren Ali Ağaoğlu bununla da yetinmeyip yorum sayfasına şunları yazdı “Ben de imza verdim. Söylentiler, Türkiye’nin her yerinde arsa spekülasyonu yapanların marifetidir, bunu herkes bilir. Belli ki, yanından bile geçmediğim o bölgede Ağaoğlu ismini kullanarak, suni bir değer artışı yaratılmak isteniyor. Karadenizli hemşehrilerimin zarar görmesini istemediğim için bu zorunlu açıklamayı yapıyorum”.

Ali Ağaoğlu’ndan kendi aleyhine başlatılan kampanyayı imzaladı

Yıldırım Holding sahiplerinden Mehmet Yıldırım’ın cenazesi için 16 Ekim’de Samsun’a gittiğini, dönüşte Ordu’da bir bardak çay içtiğini, bunun dışında Ordu’da bulunmadığını açıklayan Ağaoğlu şunları söyledi:

“Sosyal medyada da kime hizmet ettiğini düşünmeden 10 bin kişi bir yalanın altına imza atıyor. Geçenlerde de bir köşe yazarı, Erzurum’a helikopterle gidip tarihi eserlere zarar verdiğimi yazmış. Erzurum’a hayatımda bir kez ve özel uçakla gittim. Hiçbir akıl süzgecinden geçirmeden yazılan yazılara köşe yazısı diyorlar”.

Ali Ağaoğlu’ndan kendi aleyhine başlatılan kampanyayı imzaladı

Ali Ağaoğlu’ndan kendi aleyhine başlatılan kampanyayı imzaladı

 

 

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Etiketler: ali ağaoğlu kampanya , ali ağaoğlu Yason Burnu
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