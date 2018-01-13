Akıllı tutanak trafiği azaltacak

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin geliştirdiği “Mobil Kaza Tutanağı” uygulamasıyla sürücüler kağıt form ve kalem kullanmadan akıllı telefonlarından hızlıca kaza tutanağı girişi yapabilecek. Uygulamayla kazaların sebebiyet verdiği trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalması, yönlendirmeler ile tutanak girişindeki hata oranının azaltılması, kaza sonrası işlemlerin sonuçlanma süresinin azalması, kare kod uygulaması ile poliçe bilgilerine hızlı erişimin sağlanması, kağıt form taşınmasına gerek kalmaması, kazaya neden olan yerlerin hızlı ve kesin tespitinin yapılması ve kaza anında bilgilerin sigorta şirketlerine iletilmesi amaçlanıyor. Sigortalılar için birçok avantaja sahip olan tutanağı doldurmak için taraflardan birinde bir akıllı telefon bulunması yeterli. İşlemler tüm taraflar için tek akıllı telefon ile yapılabiliyor.