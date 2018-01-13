Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Akıllı tutanak trafiği azaltacak

Akıllı tutanak trafiği azaltacak

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 19:58 | Son Güncelleme:

Sürücüler araçlarında artık kaza tutanağı aramak zorunda kalmayacak.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin geliştirdiği “Mobil Kaza Tutanağı” uygulamasıyla sürücüler kağıt form ve kalem kullanmadan akıllı telefonlarından hızlıca kaza tutanağı girişi yapabilecek. Uygulamayla kazaların sebebiyet verdiği trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalması, yönlendirmeler ile tutanak girişindeki hata oranının azaltılması, kaza sonrası işlemlerin sonuçlanma süresinin azalması, kare kod uygulaması ile poliçe bilgilerine hızlı erişimin sağlanması, kağıt form taşınmasına gerek kalmaması, kazaya neden olan yerlerin hızlı ve kesin tespitinin yapılması ve kaza anında bilgilerin sigorta şirketlerine iletilmesi amaçlanıyor. Sigortalılar için birçok avantaja sahip olan tutanağı doldurmak için taraflardan birinde bir akıllı telefon bulunması yeterli. İşlemler tüm taraflar için tek akıllı telefon ile yapılabiliyor.

Etiketler: Akıllı tutanak , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri